«Присвоили «живое» имущество». Суд вынес приговор бывшему директору минского зоопарка и его супруге

Бывший директор столичного зоопарка Юрий Рябов и его супруга признаны виновными в хищениях в крупном и особо крупном размерах, а также злоупотреблении служебными полномочиями. 27 февраля суд Заводского района вынес приговор.

Главный фигурант — биолог с высшим образованием, работал в зоопарке почти 30 лет. По материалам дела, вместе с женой он несколько лет присваивал имущество учреждения — от маленьких обезьян до рысей.

Юрий Рябов получил 7 лет в колонии усиленного режима, а его супруга (работала в зоопарке зоотехником) — 4 года в колонии общего. Все имущество супругов будет конфисковано, и в течении 5 лет им запрещено занимать определенные должности.

Обвиняемых также обязали заплатить штраф на 350 и 300 базовых величин — 8575 и 7350 рублей соответственно.

Ранее гособвинитель требовал для супругов 7,5 и 6,5 года лишения свободы.

«Вещественные доказательства по делу, 7 гиеновидных собак, находящиеся на хранении в зоопарке, передать в «АфроЗоо» по принадлежности», — зачитал приговор судья. 14 фламинго должны остаться в столичном зоопарке.

Во время процесса зоопарк заявил иск о возмещении ущерба. В частности, требовал вернуть деньги, которые бывший директор перевел в качестве платы за покупку фламинго, которые и так — хотя без документального оформления — уже содержались в зоопарке. Суд решил, что по этому иску Рябовы должны выплатить 47 тысяч рублей.

Судья также вынес частное определение в адрес зоопарка «об устранении обстоятельств, которые способствовали совершению преступлений, а именно: ненадлежащее ведение учета и хранения имущества», то есть животных. Определение было поручено «довести до сведения [нового] директора».

Супруги намерены обжаловать приговор. Ранее Рябов вину признал частично, а его жена — категорически нет.

В чем обвиняли Рябовых

Три месяца шел процесс над 51-летним экс-директором учреждения Юрием Рябовым и его супругой Эллой, которая работала там же зоотехником. До того они почти год провели в СИЗО.

Супругов обвиняли в хищениях в крупном и особо крупном размере, а также злоупотреблении служебными полномочиями. Только за хищение им грозило до 12 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, Рябовы присвоили «живое» имущество зоопарка (рысей, обезьян, лемуров и так далее): продали на сторону, а по документам оформили как погибших. Также была упомянута подозрительная сделка с покупкой уже имевшихся в учреждении фламинго.

А главный эпизод, с которого началось это дело, касался щенков гиеновидных собак. Их нашли в августе 2016-го в сарае под Кобрином. Оказалось, щенки родились от чужих животных, которых для экспонирования в Минске предоставила по договору российская фирма «АфроЗоо». Приплод полагался хозяину взрослых особей. Но директор зоопарка присвоил щенков себе, выяснили следователи. В документах животные значились как погибшие от «внутривидового каннибализма».

Те самые гиеновидные щенки в минском зоопарке

Позже стало известно, что пропавшие животные так и не вернулись в зоопарк. А щенки все это время находились в Минске до решения суда.