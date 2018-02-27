Политический анекдот дня в Рунете: про трех инопланетян на планете Земля

Очередной бородатый, переделанный к выборам президента России – распространяется сети, а также в Telegram. Вот он:

Пролетают мимо Солнечной системы инопланетяне. Решили заглянуть и узнать, как там земляне. Отправили трёх представителей в разные уголки планеты. Через один оборот они возвращаются.

— Я был в месте под названием Юэсэй, — говорит первый. — Там земляне считают себя самыми развитыми. Учат других, как надо жить. Автомобили в космос запускают. Но до нас им еще далеко.

Второй говорит:

— Я был в Чжунго. Там землян тьма! Плодятся как шиканы с Гроциуса. Работают как дик’япы с титановых астероидов. До нас им далеко, конечно. Но потенциал есть...

Третий:

— А я был в России. Там у них выборы какие-то. Хикрак знает, что это такое! Я на них никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!

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