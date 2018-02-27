Класковский: «Кое-кто из властей запасся попкорном и с радостью наблюдал этот спор оппозиции»

Политический обозреватель Александр Класковский в экспресс-комментарии «Салідарнасці» высказал свое мнение относительно споров оппозиции вокруг празднования Дня Воли.

— В целом, это заседание оставило тяжелое впечатление, — отмечает эксперт. — Первое, что бросается в глаза, это низкая договороспособность оппозиции. То есть впервые, благодаря стриму Радыё Свабоды, достаточно широкая публика увидела кухню белорусской оппозиционной политики и ее хроническую болезнь — разобщенность.

Так, на сегодняшний момент выявились два подхода к празднованию Дня Воли. Первый — компромиссный, основанный на том, что столетие БНР — это большой праздник, и нужно пытаться договариваться с властями, ставить цель собрать больше людей, чтобы это запомнилось, было красиво и масштабно. Второй подход — радикальный, с обязательным проведением шествия.

— Второй подход по-своему афористично сформулировал Николай Статкевич, заявив, что «для меня это не праздник». Он потом, правда, смягчил, что «не только праздник», но суть была понятна, — отмечает Александр Класковский. — И он, и Вячеслав Сивчик, и еще некоторые сторонники этого крыла рассматривают дату как повод еще раз бросить перчатку власти. То есть, красная черта — это проведение шествия.

По мнению политического обозревателя, власти, предложив проведение концерта, гибко среагировали на запрос оппозиции, очевидно, не желая повторять ситуацию прошлого года, когда празднование Дня Воли закончилось брутальным разгоном. И как результат — упреками со стороны западных коллег.

— Сейчас нет такой политически острой ситуации, как это было год назад во время так называемых «тунеядских» протестов. К тому же власти заинтересованы в мягкой белоруссизации, хоть официальный дискурс вроде бы и не приемлет этой даты, по крайней мере, с большими оговорками, — напоминает собеседник.

Эксперт считает, что со стороны власти это был определенный, но очень хитрый компромисс.

— Возможно, даже с расчетом, что оппозиция рассориться из-за такого предложения, — предполагает он. — Думаю, кое-кто из властей запасся попкорном и с удовольствием наблюдал вчерашний спор. И, наверное, наверху у представителей этого лагеря мелькали мысли, что, слава Богу, можно ещё долго править с такими соперниками.

В том, что благодаря журналистам это стало очевидно, Александр Класковский видит и позитивные стороны.

— Стало видно, кто есть кто, — отмечает эксперт. — Надо понимать, что эта дата для многих людей сакральная. Поэтому для политиков, в руках которых сейчас судьба сценария этого дня, тоже важно чувствовать свою ответственность. Одно из впечатлений этого заседания, что некоторые в первую очередь хотят покрасоваться, показать свою крутость, говоря сленгом, бросить понты. А что получится в итоге, это для них уже как-то на втором месте. Хотя понятно, что не та ситуация сегодня, чтобы бросать перчатку режиму.

Собеседник считает, что власти вряд ли позволят шествие, и как-то надавить на нее тут вряд ли получится.

— Может быть только вариант несанкционированного шествия, и я не исключаю, что часть этого радикального крыла оппозиции нечто подобное предпримет. Хотя, на мой взгляд, это было бы авантюрной попыткой, — отмечает Александр Класковский.

Но даже если оппозиция в итоге договорится и согласится на вариант властей, есть риск, что время будет упущено. О чём вчера говорили на заседании Павел Белоус, Эдуард Пальчис и Антон Мотолько.

— То есть, показательно, что представители гражданского общества более реалистичны. Однако в этой ситуации «бросания понтов» они оказываются под градом обвинений в каком-то соглашательстве и желании идти на сделку с режимом, — поясняет эксперт. — Хотя сверхзадача здесь, на мой взгляд, действительно массовость мероприятия. Чтобы люди пришли, не опасаясь дубинок, и чтобы это в итоге показало, что в обществе есть довольно широкая поддержка того дискурса, который до конца пока не готовы принять власти, о том, что не с БССР началась история белорусской государственности и у нее более глубокие корни.