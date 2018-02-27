Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке

На аукционе в Нью-Йорке проданы 24 фотографии из архива мастера документальной фотографии Льюиса Хайна. Они были частью коллекции известного фотографа Иззадора Сая Сидмана.

Американский фотограф и социолог Льюис Хайн был одним из наиболее значительных фотографов-документалистов в ХХ веке. Поскольку термина фотожурналистика тогда не существовало, Хайн называл свои фотоработы «историями». С помощью фотографий и сопровождавших их текстов он выражал и отстаивал свои идеи, особенно в сфере анализа социальных отношений в тогдашней Америке.

Эти снимки относятся ко всему периоду творчества Хайна; многие из них были частью его хорошо известных фотосерий, посвященных положению бедных и угнетенных людей в Нью-Йорке, Питтсбурге и Каролине.

Механик на теплоэлектростанции, 1921 год. Эта редкая фотография была продана за 80 тысяч долларов

Жара в Ист-Сайде, Нью-Йорк, 1908 год

Мать с ребенком, остров Эллис, 1907 год

В 1904 году он начал серию фотографий, которые стали документальной летописью прибытия иммигрантов на острове Эллис в бухте Нью-Йорка. В последующие годы Хайн продолжал работать в жанре фотопублицистики. Его фотографии всегда отличались подчеркнутым вниманием к судьбам бедных людей.

На строительстве небоскреба Эмпайр-Стейт, 1930-31 годы

Он стремился познакомить жителей Нью-Йорка с человеческим измерением массовой иммиграции, так как многие жители города относились к новоприбывшим с подозрением и страхом.

Хайн всегда просил людей дать ему согласие на фотографирование, после чего устанавливал штатив с фотокамерой и поджигал магниевый порошок, который обычно вспыхивал с громким хлопком и давал яркий огонь с клубами черного дыма.

Семья итальянских иммигрантов ожидает багажа на острове Эллис, 1905 год

Перерыв на обед на фабрике в Ист-Сайде, Нью-Йорк, 1912 год

Русская женщина-иммигрантка на острове Эллис, 1907 год

Хайн часто получал задания от городских органов социальной помощи, прогрессивных организаций и корпораций по созданию своих фотоочерков. Среди его наиболее известных работ - серии фотографий, изображающих рабочих, строящих небоскреб Эмпайр-Стейт.

В 1908 году Хайн стал штатным фотографом Национального комитета детского труда. Он приступил к съемкам на фабриках, заводах и мастерских, где использовался детский труд,

Его фотографии стали мощным доводом в борьбе за отмену эксплуатации детей. Фабриканты и руководители заводов, которые принимали детей на работу, так ненавидели Хайна, что ему часто приходилось прибывать на место съемки переодетым и в гриме, чтобы не быть узнанным. Очень часто ему угрожали убийством.

Благодаря его фотоочеркам законы о применении детского труда в Соединенных Штатах были пересмотрены радикальным образом. Фотографии Хайна стали также поразительной летописью условий жизни простых рабочих и иммигрантов в начале ХХ века.

Рабочий на строительстве небоскреба Эмпайр-Стейт, 1930-31 годы

На текстильных фабриках в Каролине широко использовался труд детей, 1908 год

Дети в мастерской искусственных цветов, Нью-Йорк, 1912 год

На угольной фабрике в Пенсильвании дети занимались перемолкой угля, 1912 год