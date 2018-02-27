.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В аэропорту «Минск» задержали россиянку с чемоданом серебра
«Присвоили «живое» имущество». Суд вынес приговор бывшему директору минского зоопарка и его супруге
Белавус пра 25 Сакавіка: «Калі да панядзелка не будзе канкрэтыкі, то мы будзем рабіць усё па сваёй праграме»
Одной картинкой. Где в Беларуси совсем плохо с работой
Политический анекдот дня в Рунете: про трех инопланетян на планете Земля
Как советская идеология до сих пор влияет на культуру массовых захоронений
Переправы через Припять больше нет: люди в ковше экскаватора. Фотофакт
Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке
Лукашенко: «Мы боремся с наркоманами, а где поставщики?»
Ганапольский: «Собчак перерезала родственную пуповину с Путиным»
Под Витебском МЧС спасло семью из Германии, замерзающую в машине
Баскетбол. Сборная Беларуси обыграла чемпионов Европы
«Наверное, мы будем видеть игру в две руки». Как отпразднуют власти 100-летие БНР?
В Словакии застрелили 27-летнего журналиста-расследователя и его подругу
Пяць уражаньняў ад стрыму наконт Дня Волі і адно пытаньне
РБК: лайнером из «кокаинового дела» оказался самолет для перевозки первых лиц России
В Минске задержали участника ДТП с 3,6 промилле. В аварии пострадал ребенок
«Акела стар. Потерял нюх». Романчук рассказал о трех сценариях Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
«Пора снимать с должности председателя олимпийского комитета Беларуси»
«Могли бы вообще жить припеваючи». Конвоир рассказал о своих доходах и расходах
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси
20-градусный мороз и метели. Начало весны будет холодным
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«На деле, как обычно, развод». В чем главная проблема с междугородними маршрутками
Почему люди молятся на прошлое
Орлуша: «Справляйте с водкой, с песнями, но только без меня»
«Оказывается, существует черный ход, через который можно пройти к Лукашенко»
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
20-градусный мороз и метели. Начало весны будет холодным
Реплика дня. «Откуда Лукашенко возьмет недостающих 9900 миротворцев? Из России!»
23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
Беларуская памяць пра «выклятых жаўнераў»
Мнение. Когда ты просто тупой и жалкий преступник
Родить для Лукашенко. История в трех картинках
Как Лукашенко обещал передать городу лечкомиссию «со всем оборудованием, персоналом». И чем это закончилось
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Юлия Ауг: «То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Серебряков?»
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
Как выбирали «главных по стране»?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
У ЗША выйшла кніга журналіста Сяргея Аляхновіча пра хакеіста Руслана Салея
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
Дарья Домрачева на победном финише потеряла флаг
Прелестные участницы карнавала в Рио
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
27.02.2018
ВВС
Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке

На аукционе в Нью-Йорке проданы 24 фотографии из архива мастера документальной фотографии Льюиса Хайна. Они были частью коллекции известного фотографа Иззадора Сая Сидмана.

Американский фотограф и социолог Льюис Хайн был одним из наиболее значительных фотографов-документалистов в ХХ веке. Поскольку термина фотожурналистика тогда не существовало, Хайн называл свои фотоработы «историями». С помощью фотографий и сопровождавших их текстов он выражал и отстаивал свои идеи, особенно в сфере анализа социальных отношений в тогдашней Америке.

Эти снимки относятся ко всему периоду творчества Хайна; многие из них были частью его хорошо известных фотосерий, посвященных положению бедных и угнетенных людей в Нью-Йорке, Питтсбурге и Каролине.

Механик на теплоэлектростанции, 1921 год. Эта редкая фотография была продана за 80 тысяч долларов

Жара в Ист-Сайде, Нью-Йорк, 1908 год

Мать с ребенком, остров Эллис, 1907 год

В 1904 году он начал серию фотографий, которые стали документальной летописью прибытия иммигрантов на острове Эллис в бухте Нью-Йорка. В последующие годы Хайн продолжал работать в жанре фотопублицистики. Его фотографии всегда отличались подчеркнутым вниманием к судьбам бедных людей.

На строительстве небоскреба Эмпайр-Стейт, 1930-31 годы

Он стремился познакомить жителей Нью-Йорка с человеческим измерением массовой иммиграции, так как многие жители города относились к новоприбывшим с подозрением и страхом.

Хайн всегда просил людей дать ему согласие на фотографирование, после чего устанавливал штатив с фотокамерой и поджигал магниевый порошок, который обычно вспыхивал с громким хлопком и давал яркий огонь с клубами черного дыма.

Семья итальянских иммигрантов ожидает багажа на острове Эллис, 1905 год

Перерыв на обед на фабрике в Ист-Сайде, Нью-Йорк, 1912 год

Русская женщина-иммигрантка на острове Эллис, 1907 год

Хайн часто получал задания от городских органов социальной помощи, прогрессивных организаций и корпораций по созданию своих фотоочерков. Среди его наиболее известных работ - серии фотографий, изображающих рабочих, строящих небоскреб Эмпайр-Стейт.

В 1908 году Хайн стал штатным фотографом Национального комитета детского труда. Он приступил к съемкам на фабриках, заводах и мастерских, где использовался детский труд,

Его фотографии стали мощным доводом в борьбе за отмену эксплуатации детей. Фабриканты и руководители заводов, которые принимали детей на работу, так ненавидели Хайна, что ему часто приходилось прибывать на место съемки переодетым и в гриме, чтобы не быть узнанным. Очень часто ему угрожали убийством.

Благодаря его фотоочеркам законы о применении детского труда в Соединенных Штатах были пересмотрены радикальным образом. Фотографии Хайна стали также поразительной летописью условий жизни простых рабочих и иммигрантов в начале ХХ века.

Рабочий на строительстве небоскреба Эмпайр-Стейт, 1930-31 годы

На текстильных фабриках в Каролине широко использовался труд детей, 1908 год

Дети в мастерской искусственных цветов, Нью-Йорк, 1912 год

На угольной фабрике в Пенсильвании дети занимались перемолкой угля, 1912 год

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:17)
Главное
Класковский: «Кое-кто из властей запасся попкорном и с радостью наблюдал этот спор оппозиции»
Лукашенко назвал самую страшную проблему белорусов
«Как бы в результате этой заботы о пассажирах проезд не подорожал»
«По этой истории Гай Ричи мог бы снять фильм»
Николюк обнаружил связь между Настей Рыбкой, Лукашенко и белорусскими выборами
Джедай в шоке: МакГрегора бросила любовница, ради которой он развелся с женой
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY