Лукашенко назвал самую страшную проблему белорусов

Но как ее решить – не ответил.

На совещании Совета Безопасности Александр Лукашенко потребовал ужесточить наказание за правонарушения в нетрезвом состоянии. Он отметил, что особую тревогу вызывают трагические происшествия, в том числе на дорогах, совершаемые под воздействием алкоголя, сообщает его пресс-служба.

— Должны быть жестокие меры ответственности, начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах там, где не должен появляться, и заканчивая, если ты сел в автомобиль и убил человека.

И констатировал, что МВД уже несколько раз предлагало ввести определенные запреты и ограничения в торговле спиртными напитками:

— Хотелось бы услышать позицию правительства по этому поводу и конкретные предложения, как решать проблему пьянства. Я не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем.

Лукашенко обратил внимание, что любой запрет всегда можно обойти, что только может усугубить ситуацию в этой сфере. По его мнению, не поможет и повышение возраста продажи алкоголя до 21 года:

— Да, не надо продавать спиртное возле школ и так далее, нельзя продавать на автобусных остановках. Мы приняли эти решения. Осталось только запретить алкоголь вообще — но мы тоже историю помним. Это при нашей жизни было, когда запретили алкоголь. К чему это привело?

Глава государства еще раз обратил внимание, что необходимо ужесточать наказания за правонарушения в нетрезвом состоянии. По его словам, возможно, следует и более взвешенно подходить к выдаче водительских прав.

— При подготовке водителей надо ужесточать ответственность. Но особенно за то, если ты пьяный сел за руль. Должна быть соответствующая жесткая мера ответственности. И с этой точки зрения я жду предложений от прокурора и Администрации президента. Надо разбираться с подобными явлениями. Пьянство — это самая страшная сегодня проблема общества. Во всех социологических опросах население уже на первое место ставит пьянство. Отдельно надо посмотреть на эту проблему с точки зрения закона, принятия мер моральной и прочей ответственности.

Напомним, прошлой весной Всемирная организация здравоохранения опубликовала список самых пьющих стран мира за 2016 год. Лидеры там оказались традиционные, они лишь немного изменили позиции. На первом месте расположилась Литва (один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя), на втором – Беларусь (15 л), на третьем – Латвия (13 л), на четвертом – Россия и Польша (12 л).

Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше

Несмотря на то, что наша страна регулярно входит в число самых пьющих, до борьбы с алкоголизацией населения на практике дело не доходит. Прошлым летом МВД поддержало инициативу повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Реакции властей на нее не последовало.