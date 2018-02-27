Лукашенко назвал самую страшную проблему белорусов

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В аэропорту «Минск» задержали россиянку с чемоданом серебра
«Присвоили «живое» имущество». Суд вынес приговор бывшему директору минского зоопарка и его супруге
Белавус пра 25 Сакавіка: «Калі да панядзелка не будзе канкрэтыкі, то мы будзем рабіць усё па сваёй праграме»
Одной картинкой. Где в Беларуси совсем плохо с работой
Политический анекдот дня в Рунете: про трех инопланетян на планете Земля
Как советская идеология до сих пор влияет на культуру массовых захоронений
Переправы через Припять больше нет: люди в ковше экскаватора. Фотофакт
Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке
Лукашенко: «Мы боремся с наркоманами, а где поставщики?»
Ганапольский: «Собчак перерезала родственную пуповину с Путиным»
Под Витебском МЧС спасло семью из Германии, замерзающую в машине
Баскетбол. Сборная Беларуси обыграла чемпионов Европы
«Наверное, мы будем видеть игру в две руки». Как отпразднуют власти 100-летие БНР?
В Словакии застрелили 27-летнего журналиста-расследователя и его подругу
Пяць уражаньняў ад стрыму наконт Дня Волі і адно пытаньне
РБК: лайнером из «кокаинового дела» оказался самолет для перевозки первых лиц России
В Минске задержали участника ДТП с 3,6 промилле. В аварии пострадал ребенок
«Акела стар. Потерял нюх». Романчук рассказал о трех сценариях Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
«Пора снимать с должности председателя олимпийского комитета Беларуси»
«Могли бы вообще жить припеваючи». Конвоир рассказал о своих доходах и расходах
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси
20-градусный мороз и метели. Начало весны будет холодным
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«На деле, как обычно, развод». В чем главная проблема с междугородними маршрутками
Почему люди молятся на прошлое
Орлуша: «Справляйте с водкой, с песнями, но только без меня»
«Оказывается, существует черный ход, через который можно пройти к Лукашенко»
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
20-градусный мороз и метели. Начало весны будет холодным
Реплика дня. «Откуда Лукашенко возьмет недостающих 9900 миротворцев? Из России!»
23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
Беларуская памяць пра «выклятых жаўнераў»
Мнение. Когда ты просто тупой и жалкий преступник
Родить для Лукашенко. История в трех картинках
Как Лукашенко обещал передать городу лечкомиссию «со всем оборудованием, персоналом». И чем это закончилось
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Юлия Ауг: «То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Серебряков?»
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
Как выбирали «главных по стране»?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Топ-7 красивых спортсменок Олимпиады-2018
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
У ЗША выйшла кніга журналіста Сяргея Аляхновіча пра хакеіста Руслана Салея
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
Дарья Домрачева на победном финише потеряла флаг
Прелестные участницы карнавала в Рио
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
27.02.2018
Илья Горин
Лукашенко назвал самую страшную проблему белорусов

Но как ее решить – не ответил.

На совещании Совета Безопасности Александр Лукашенко потребовал ужесточить наказание за правонарушения в нетрезвом состоянии. Он отметил, что особую тревогу вызывают трагические происшествия, в том числе на дорогах, совершаемые под воздействием алкоголя, сообщает его пресс-служба.

— Должны быть жестокие меры ответственности, начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах там, где не должен появляться, и заканчивая, если ты сел в автомобиль и убил человека.

И констатировал, что МВД уже несколько раз предлагало ввести определенные запреты и ограничения в торговле спиртными напитками:

— Хотелось бы услышать позицию правительства по этому поводу и конкретные предложения, как решать проблему пьянства. Я не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем.

Лукашенко обратил внимание, что любой запрет всегда можно обойти, что только может усугубить ситуацию в этой сфере. По его мнению, не поможет и повышение возраста продажи алкоголя до 21 года:

— Да, не надо продавать спиртное возле школ и так далее, нельзя продавать на автобусных остановках. Мы приняли эти решения. Осталось только запретить алкоголь вообще — но мы тоже историю помним. Это при нашей жизни было, когда запретили алкоголь. К чему это привело?

Глава государства еще раз обратил внимание, что необходимо ужесточать наказания за правонарушения в нетрезвом состоянии. По его словам, возможно, следует и более взвешенно подходить к выдаче водительских прав.

— При подготовке водителей надо ужесточать ответственность. Но особенно за то, если ты пьяный сел за руль. Должна быть соответствующая жесткая мера ответственности. И с этой точки зрения я жду предложений от прокурора и Администрации президента. Надо разбираться с подобными явлениями. Пьянство — это самая страшная сегодня проблема общества. Во всех социологических опросах население уже на первое место ставит пьянство. Отдельно надо посмотреть на эту проблему с точки зрения закона, принятия мер моральной и прочей ответственности.

Напомним, прошлой весной Всемирная организация здравоохранения опубликовала список самых пьющих стран мира за 2016 год. Лидеры там оказались традиционные, они лишь немного изменили позиции. На первом месте расположилась Литва (один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя), на втором – Беларусь (15 л), на третьем – Латвия (13 л), на четвертом – Россия и Польша (12 л).

Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше

Несмотря на то, что наша страна регулярно входит в число самых пьющих, до борьбы с алкоголизацией населения на практике дело не доходит. Прошлым летом МВД поддержало инициативу повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Реакции властей на нее не последовало.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2 (оценок:21)
Главное
Класковский: «Кое-кто из властей запасся попкорном и с радостью наблюдал этот спор оппозиции»
Лукашенко назвал самую страшную проблему белорусов
«Как бы в результате этой заботы о пассажирах проезд не подорожал»
«По этой истории Гай Ричи мог бы снять фильм»
Николюк обнаружил связь между Настей Рыбкой, Лукашенко и белорусскими выборами
Джедай в шоке: МакГрегора бросила любовница, ради которой он развелся с женой
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY