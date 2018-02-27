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27.02.2018
Ганапольский: «Собчак перерезала родственную пуповину с Путиным»

Российский обозреватель подводит промежуточные итоги президентской кампании известной телеведущей.

– Конечно, лучше, чтобы на марш памяти Немцова вышло пять миллиардов человек, чтобы они дружно топнули ногой, и перепуганный Путин сразу же убежал со всеми своими олигархами, – комментирует Матвей Ганапольский на Эхе Москвы. – Но вышло на марш столько, сколько вышло. При этом на улице был мороз, при этом сами марши ничего не меняют, и Путину на этот марш вообще начхать – бабульки его все равно выберут, родимого. Поэтому мне лично этот марш больше демонстрировал желание граждан напомнить себе и окружающим о том, что есть такое понятие, как человеческое достоинство. Это хорошая цель для марша.

Что касается таблички с именем Немцова, то спасибо Ксении Собчак – она все разговоры про то, что она кремлевский проект, — даже если когда она станет президентом, то и тогда будут говорить, что она чей-то проект. «Проект ли Собчак?» вообще стало вопросом российской интеллигенции.

Конечно, она проект. Только проект папы Собчака и мамы Нарусовой. Она проект всех тех программ, которые она делала на телевидении, проект своего окружения и проект своих друзей, проект своего конструктивного аналитического ума и главное, своей смелости, с которой она сейчас играет, простите, против Путина, используя его же.

Разве Собчак неубедительна?

Ну да, видимо, она сообщила ему, или согласовала, если хотите, что будет баллотироваться. Получила согласие. А теперь баллотируется. Но это уже совершенно другая песня. Видимо, в устном контракте было оговорено, что, например, лично оскорблять его она не будет, — но не более, что и было для Путина большой ошибкой, ибо в своих действиях Собчак все же перешла красную линию. То, что она не проект для меня стало понятно, когда она обратилась в Верховный суд, пытаясь признать участие Путина в выборах противозаконным, так как он превысил количество сроков и нарушил конституцию. Вот это и есть красная черта.

Понимаете, можно обзывать Путина всякими разными словами, но ему наплевать – это слова. Но пойти в Верховный суд это вообще совсем другое. Тут появляется, во-первых, в поддержку Путина неправосудное решение суда, где будет подпись судьи, которому после Путина это вспомнят, тут озвучивается мысль, она возникает из этого суда, генерируется этим судом – позиция Собчак, что Путин. По сути, может быть в новом сроке нелегитимным президентом. Более того, что он уже и сейчас нелегитимен. А значит, простите, юридически ничтожны его указы и постановления.

По сути, когда в ООН американская представительница называет российскую власть «режимом», она говорит о нелегитимности российского режима. То есть, она говорит о том же, но с другой стороны, со стороны поступков – типа вмешательства американские выборы. А Собчак низводит путинизм до «режима» с другой стороны, со стороны юридической. И это своя, родная. Собчак, которой Путин, наверное, дарил конфетки?

Проблема критики Собчак в том, что никто до нее не поступал, как она поступает сейчас. Навальный мог бы, и много чего делает Навальный, но он враг Путина по определению. А тут такая, как в песне «Девушка из высшего общества», такая изящная девушка – ну, невозможно, чтобы она так сама решила, чтобы делала без согласия. Явно ей разрешили.

Но важно, что Собчак последовательно делает — вот что она не говорит, а делает. И важно, что все это вот, в отличие от других кандидатов – что делает Собчак, — она это делает, собственно, не для своей предвыборной кампании, а для всех нас. То есть, она как будто исправляет какие-то ошибки. Вот не было таблички с именем Немцова – и это большая несправедливость и ошибка. Поймите, это не нужно для ее предвыборной кампании. Но она это делает.

Иск к Путину – это для нас. Табличка про Немцова – это для нас. Всякие мысли по поводу Крыма, то есть, попытки обдумывания, дискуссия, как решит вопрос с Крымом – это тоже для нас. И неважно, сколько процентов она получит на выборах – думаю, произошло самое важное: она перерезала эту родственную пуповину с г-ном Путиным и решила играть в долгую, и это меня крайне радует.

 
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