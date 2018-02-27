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Общество
27.02.2018
Лукашенко: «Мы боремся с наркоманами, а где поставщики?»

И потребовал от правоохранительных органов не увлекаться ведомственной статистикой.

Глава государства убежден, что использовать ведомственную статистику надо для анализа, но не для самоуспокоения. На этом Александр Лукашенко акцентировал внимание на заседании Совета Безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Он также заявил, что принимаемые правоохранительными органами меры по предупреждению и пресечению насилия в семье недостаточны.

Лукашенко отметил, что, несмотря на общее улучшение криминогенной ситуации в стране, снижение количества погибших и пострадавших от преступлений и правонарушений, накопилось немало проблемных вопросов по обеспечению правопорядка и защите граждан:

— Мною неоднократно акцентировалось внимание на явно недостаточных мерах по предупреждению и пресечению бытовой преступности, особенно насилия в семье. Вдумайтесь, почти треть убийств совершается на бытовой почве.

Правоохранители должны усилить работу по борьбе с поставщиками наркотиков в страну, а не гонятся за «мелочевкой».

— Мы боремся против наркоманов, а где те, которые сегодня партиями поставляют эту наркоту в Беларусь? Вот кто главный преступник, — подчеркнул Лукашенко, сообщает БЕЛТА. — Заботясь только о показателях, никакой речи об эффективной ликвидации каналов поступления наркотиков в страну идти не может. Конечно, намного легче получить быстрый результат за счет «мелочевки», а ситуация на самом деле будет только ухудшаться.

Президент обратил внимание, что государство реализует целый комплекс мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействию наркомании. МВД докладывает об успешной работе в этом направлении. Однако он усомнился, не работают ли соответствующие подразделения внутренних дел исключительно на статистику:

— Не скрывается ли за достигнутыми успехами борьба с мелкими сбытчиками наркотиков или теми, кто сел на эту иглу?

 
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