Экранная стерва — звезда «Мелроус Плейс» — избила бойфренда и полицейских

И попала в тюрьму.

На днях в Калифорнии полицейские арестовали 56-летнюю Хизер Локлир по обвинению в домашнем насилии и не только. Представитель шерифа округа Вентура подтвердил журналистам, что около десяти вечера в участок позвонили и сообщили о бытовом насилии.

— Локлир была несговорчива и взволнована. Она не только отказалась разговаривать с полицейскими, но и набросилась с кулаками на них. Она напала на трех помощников шерифа и была арестована. Также были обнаружены доказательства, что она избила своего бойфренда, — сказал капитан Гаро Кюреджян.

В 80-е актриса сама играла офицера полиции в сериале «Ти Джей Хукер»

Голливудская звезда заявила, что получила травмы до приезда полицейских, поэтому первым делом они отвезли ее в местную больницу, а после — в тюрьму. Однако в понедельник утром актриса вышла на свободу после внесения залога в размере 20 тысяч долларов.

Проблемы с законом у Локлир возникли не в первый раз. В сентябре 2008 года ее арестовали по подозрению в неадекватном состоянии за рулем, но анализ крови Хизер не показал наличие алкоголя и запрещенных веществ. Окружной прокурор допустил, что всему виной лекарства, которые актриса принимала для лечения от депрессии. В 2017 году в СМИ появлялись новости, что Локлир повторно лечится от последствий злоупотребления психоактивными веществами, отмечает Сплетник.

Хизер Локлир — американская актриса и продюсер, шестикратный номинант на премию «Золотой глобус». Известна благодаря своим ролям стерв на экране и многочисленными романами и проблемами в личной жизни.