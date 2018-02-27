Джедай в шоке: МакГрегора бросила любовница, ради которой он развелся с женой

Юэн МакГрегор в последнее время привлекал к себе внимание не только ролями в кино.

«Джедай Оби-Ван Кеноби» в прошлом году был застигнут за поцелуями с 32-летней актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, с которой снимался в третьем сезоне сериала «Фарго».

После этого 46-летний Эван МакГрегор через своего представителя заявил о разводе с женой, 51-летней художницей-постановщицей Ив Мавракис. Их брак длился 22 года.

Казалось, ничто уже не мешало счастью новой пары.

Но недолго музыка играла. Как сообщают западные медиа, Мэри устала от роли «разрушительницы очага», и бросила Юэна. Источник из окружения МакГрегора рассказал:

«Мэри терпеть не могла, когда ее называли разлучницей. Все это печально, ведь еще год назад у Эвана и его жены все было хорошо, а затем он отказался от семьи ради Мэри. Теперь он потерял обеих».

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