Джедай в шоке: МакГрегора бросила любовница, ради которой он развелся с женой

Юэн МакГрегор в последнее время привлекал к себе внимание не только ролями в кино.
«Джедай Оби-Ван Кеноби» в прошлом году был застигнут за поцелуями с 32-летней актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, с которой снимался в третьем сезоне сериала «Фарго».
После этого 46-летний Эван МакГрегор через своего представителя заявил о разводе с женой, 51-летней художницей-постановщицей Ив Мавракис. Их брак длился 22 года.
Казалось, ничто уже не мешало счастью новой пары.
Но недолго музыка играла. Как сообщают западные медиа, Мэри устала от роли «разрушительницы очага», и бросила Юэна. Источник из окружения МакГрегора рассказал:
«Мэри терпеть не могла, когда ее называли разлучницей. Все это печально, ведь еще год назад у Эвана и его жены все было хорошо, а затем он отказался от семьи ради Мэри. Теперь он потерял обеих».
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