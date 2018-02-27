Под Витебском МЧС спасло семью из Германии, замерзающую в машине

Дело было на трассе в Глубокском районе около полуночи в понедельник.

Спасатели помогли семье из Германии, которая в 23-градусный мороз замерзала в машине на трассе Р-45 недалеко от деревни Прозороки, сообщает МЧС.

В МЧС позвонил отец семейства. Вместе с ним в машине находились супруга и 3-летний ребенок. В Беларуси они гостили у друзей. Из-за низкой температуры в автомобиле замерзло дизельное топливо.

Спасатели отогнали авто в подразделение МЧС, где помогли его отремонтировать. Иностранцам помогли обогреться и устроили на ночлег.

Всю неделю МЧС в связи с низкими температурами рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. В первую очередь это касается автомобилей с дизельным двигателем.

Отметим, что последние дни февраля и начало марта не принесут потепления.