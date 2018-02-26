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26.02.2018
Кирилл Иванов
Как Лукашенко «Сукно» спасал. Финал печален

Зацепило! Что бывает, когда требуешь от руководства завода-банкрота заоблачных зарплат.

Экономический суд Минска признал ОАО «Сукно» экономически несостоятельным и постановил ввести в отношении предприятия санацию сроком на 1,5 года — до 7 августа 2019 года.

Концепция санации предполагает в том числе наращивание объемов производства, оптимизацию организационной структуры должника, взыскание дебиторской задолженности, реализацию неликвидных либо неэффективно используемых активов, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, сообщает БЕЛТА.

Рядовое, казалось бы, событие. Но не все так просто в этой истории, если вспомнить кто и как пытался спасти «Сукно».

Напомним в общих чертах, как шла борьба за выживание предприятия.

2012

Представляя новоназначенного предсеателя концерна «Беллегпром» Михаила Сучкова, глава государства сдержанно похвалил его за достижения на предыдущей должности — директора ОАО «Сукно»:

— Работая на своем предприятии, вы почувствовали эти рынки. У вас проблемное предприятие было. Не сказать, чтобы уж великим стало, но вы научились работать в современных условиях. Другие – нет. Хотелось бы, чтобы эта практика была перенесена на другие предприятия

2013

Март. Александр Лукашенко посетил дзержинскую швейную фабрику «Элиз». Во время поездки вице-премьер Владимир Семашко озвучил идею о переносе части оборудования с «Камволя» на «Сукно» и Слонимскую камвольно-прядильную фабрику. Глава государства встретил предложение с интересом, предложив все тщательно взвесить.

Апрель. Лукашенко посетил ОАО «Сукно». По итогам визита он поставил руководству предприятия задачу:

— Необходимо просчитать без учета других предприятий, поглощений, слияний и захвата их рынков, что здесь необходимо. Все, что произведете здесь, вы должны продать и выйти к 2015-2016 годам на $ 1100 заработной платы. Это ваша задача. И не надо смотреть ни на правительство, ни на кого, если вы в состоянии самостоятельно ее реализовать.  

Июнь. Оптимизма остается все меньше. На совещании по вопросам развития промышленного комплекса педседатель Комитета госконтроля Александр Якобсон заявил неутешительное: продукция акционерных обществ «Сукно» и «Камволь» не пользуется спросом даже среди швейных организаций концерна «Беллегпром».

Ноябрь. Лукашенко подписал указы, касающиеся дальнейшего развития камвольного производства. Так, указ № 511 предусматривал реализацию в 2013-2017 годах инвестиционного проекта по организации производства 6475 тыс.м погонных шерстяных тканей в год в ОАО «Сукно».

2017

Совещания по вопросам модернизации ОАО «Камволь», посещение предприятия. Речь заходит и о «Сукне». Глава государства требует безусловного выполнения ранее дававшихся поручений по модернизации предприятий. К тому моменту заявление предприятия о признании его банкротом уже поступило в суд.

 
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