Фотожабы: The перевозчик

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Статкевіч пра Дзень Волі: Я гатовы на кампраміс, але шэсце абавязкова мусіць быць

Почему падает средняя зарплата?

Зарплаты белорусов в январе «чувствительно» упали после декабрьского скачка

20-градусный мороз и метели. Начало весны будет холодным

РБК: лайнером из «кокаинового дела» оказался самолет для перевозки первых лиц России

«Православные меценаты» хотели доставить в Россию из Аргентины 12 чемоданов кокаина. При чем тут Патрушев?

Олимпийские атлеты из России победили в хоккейном «безобразии»

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«Да этот кокаин можно в любой аптеке купить»