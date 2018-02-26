Фотожабы: The перевозчик
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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Зарплаты белорусов в январе «чувствительно» упали после декабрьского скачка
20-градусный мороз и метели. Начало весны будет холодным
РБК: лайнером из «кокаинового дела» оказался самолет для перевозки первых лиц России
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«Да этот кокаин можно в любой аптеке купить»
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