РБК: лайнером из «кокаинового дела» оказался самолет для перевозки первых лиц России

Бортовой номер самолета из операции по пресечению канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию совпадает с номером Ил-96, который принадлежит летному отряду «Россия» и предназначен для перевозки российских первых лиц.

На фотографиях из уголовного дела о раскрытии канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, которые опубликовала аргентинская жандармерия, есть снимок с лайнером, в который грузили чемоданы. В них, как предполагали организаторы канала, должны были находиться 400 кг кокаина. Бортовой номер самолета — 96023.

Фото gendarmeria/twitter

На снимке плохо читается последняя цифра бортового номера. Однако на видеозаписи, которая также была опубликована аргентинской жандармерией, есть кадр, где номер виден отчетливо.

Фото gendarmeria/twitter

Лайнер с таким же бортовым номером в августе 2016 года получил ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России, который специализируется на перевозке первых лиц государства. Это на данный момент последний из «Ил-96», пополнивших парк летного отряда.

Ресурс russianplanes.net, который специализируется на сборе информации об отечественных самолетах и изучает карту их полетов, указывает, что 6 декабря 2017 года самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 действительно был в аэропорту Буэнос-Айреса.

7 декабря он был в Кабо-Верде, откуда улетел в Москву.

Как рассказывала на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич, именно в декабре 2017 года груз кокаина был направлен «как дипломатический багаж на российском правительственном самолете».

— Данная информация не соответствует действительности, — прокомментировала РБК информацию о бортовом номере самолета и его маршрутах представитель СЛО «Россия», советник Управделами президента Елена Крылова

Маршруты лайнера совпадают в том числе с зарубежными визитами первых лиц государства.

Самолет с номером 96023, например, был в Мюнхене в тот день, когда министр иностранных дел Сергей Лавров посещал в этом городе конференцию по безопасности, а также в городах, которые в рамках своего азиатского турне посетил глава правительства Дмитрий Медведев.

— Основная задача специального летного отряда «Россия» — обеспечение перевозки первых лиц, которым в соответствии с законом это положено, — сказал РБК руководитель отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

На сайте Управделами президента РФ, в ведении которого находится «Россия», написано, что компания перевозит президента, председателя правительства, главу Совета Федерации, спикера Государственной думы, председателей Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора, председателя Следственного комитета, руководителя администрации президента и министра иностранных дел.

Пантелеев объяснил, что часто, например, с президентом летит еще один или несколько самолетов, на которых летят передовой отряд, который готовит визит, пул журналистов.

Британская The Daily Telegraph ранее утверждала, что груз был направлен в Россию самолетом секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, который вел в Буэнос-Айресе переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Позже источник в аппарате Совета безопасности России опроверг «Интерфаксу» информацию о том, что самолет секретаря Совбеза Патрушева был задействован в операции по пресечению поставки кокаина из Аргентины в Европу.

По данным аргентинских властей, чемоданы с кокаином на территории школы при посольстве России 13 декабря 2016 года обнаружил один из сотрудников российской дипмиссии. Чтобы отследить дальнейшую судьбу груза, кокаин заменили мукой, а чемоданы с вложенными в них GPS-маячками оставили на месте. Груз, как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава посольства.