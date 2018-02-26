.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
РБК: лайнером из «кокаинового дела» оказался самолет для перевозки первых лиц России
В России активиста посадили на 25 суток за выставленную в окне надувную утку
Транспортная инспекция: под видом нерегулярных перевозок фактически выполняются регулярные рейсы
В Минске задержали участника ДТП с 3,6 промилле. В аварии пострадал ребенок
«Акела стар. Потерял нюх». Романчук рассказал о трех сценариях Лукашенко
Статкевіч пра Дзень Волі: Я гатовы на кампраміс, але шэсце абавязкова мусіць быць
Мингорисполком предложил оппозиции отметить столетие БНР. Но без шествия
«На деле, как обычно, развод». В чем главная проблема с междугородними маршрутками
Отмечая 23 февраля, в Гомеле три парня погибли в гараже от отравления угарным газом
20-градусный мороз и метели. Начало весны будет холодным
«Лапша на уши». У здания Мининформации прохожих кормили макаронными изделиями
В Таиланде полиция задержала белорусов Алекса Лесли и Настю Рыбку
Мисс мира на коляске Александру Чичикову не пустили в бар на Зыбицкой
Почему падает средняя зарплата?
В Кобрине отлов усыпил собаку, 18 лет жившую в семье
Памерла былая старшыня партыі «Надзея» Валянціна Матусевіч
В Гродно в мусорокамере сгорел человек
Администрация Dana Mall о смерти посетительницы: «Это трагедия и для нас»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
Платье недели, спровоцировавшее сексистский скандал
Как белорусы пошумели в Пхенчхане
Олимпийские атлеты из России победили в хоккейном «безобразии»
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Оказывается, существует черный ход, через который можно пройти к Лукашенко»
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
20-градусный мороз и метели. Начало весны будет холодным
Алесин: «Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона»
Мисс мира на коляске Александру Чичикову не пустили в бар на Зыбицкой
«Пора снимать с должности председателя олимпийского комитета Беларуси»
Реплика дня. «Откуда Лукашенко возьмет недостающих 9900 миротворцев? Из России!»
23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
Беларуская памяць пра «выклятых жаўнераў»
Мнение. Когда ты просто тупой и жалкий преступник
Родить для Лукашенко. История в трех картинках
Как Лукашенко обещал передать городу лечкомиссию «со всем оборудованием, персоналом». И чем это закончилось
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Юлия Ауг: «То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Серебряков?»
Шендерович: «Люди, которые голосуют за Сталина — они отмороженные»
Цитаты дня. Об итогах местных выборов и их последствиях
Ці выгадна ў Беларусі займацца кветкавым бізнэсам?
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
Как выбирали «главных по стране»?
Чокнуться с Ермошиной
«Так выглядит бесправное и безвольное, запуганное и рьяно выслуживающееся общество»
Государственная газета обвинила китайцев в жадности, когда те не взяли предприятие с долгами
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
У ЗША выйшла кніга журналіста Сяргея Аляхновіча пра хакеіста Руслана Салея
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
Дарья Домрачева на победном финише потеряла флаг
Прелестные участницы карнавала в Рио
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
26.02.2018
Светлана Варенникова, Артем Филипенок, Василий Маринин, РБК
РБК: лайнером из «кокаинового дела» оказался самолет для перевозки первых лиц России

Бортовой номер самолета из операции по пресечению канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию совпадает с номером Ил-96, который принадлежит летному отряду «Россия» и предназначен для перевозки российских первых лиц.

На фотографиях из уголовного дела о раскрытии канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, которые опубликовала аргентинская жандармерия, есть снимок с лайнером, в который грузили чемоданы. В них, как предполагали организаторы канала, должны были находиться 400 кг кокаина. Бортовой номер самолета — 96023.

Фото gendarmeria/twitter

На снимке плохо читается последняя цифра бортового номера. Однако на видеозаписи, которая также была опубликована аргентинской жандармерией, есть кадр, где номер виден отчетливо.

Фото gendarmeria/twitter

Лайнер с таким же бортовым номером в августе 2016 года получил ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России, который специализируется на перевозке первых лиц государства. Это на данный момент последний из «Ил-96», пополнивших парк летного отряда.

Ресурс russianplanes.net, который специализируется на сборе информации об отечественных самолетах и изучает карту их полетов, указывает, что 6 декабря 2017 года самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 действительно был в аэропорту Буэнос-Айреса.

7 декабря он был в Кабо-Верде, откуда улетел в Москву.

Как рассказывала на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич, именно в декабре 2017 года груз кокаина был направлен «как дипломатический багаж на российском правительственном самолете».

— Данная информация не соответствует действительности, — прокомментировала РБК информацию о бортовом номере самолета и его маршрутах представитель СЛО «Россия», советник Управделами президента Елена Крылова

Маршруты лайнера совпадают в том числе с зарубежными визитами первых лиц государства.

Самолет с номером 96023, например, был в Мюнхене в тот день, когда министр иностранных дел Сергей Лавров посещал в этом городе конференцию по безопасности, а также в городах, которые в рамках своего азиатского турне посетил глава правительства Дмитрий Медведев.

— Основная задача специального летного отряда «Россия» — обеспечение перевозки первых лиц, которым в соответствии с законом это положено, — сказал РБК руководитель отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

На сайте Управделами президента РФ, в ведении которого находится «Россия», написано, что компания перевозит президента, председателя правительства, главу Совета Федерации, спикера Государственной думы, председателей Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора, председателя Следственного комитета, руководителя администрации президента и министра иностранных дел.

Пантелеев объяснил, что часто, например, с президентом летит еще один или несколько самолетов, на которых летят передовой отряд, который готовит визит, пул журналистов.

Британская The Daily Telegraph ранее утверждала, что груз был направлен в Россию самолетом секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, который вел в Буэнос-Айресе переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Позже источник в аппарате Совета безопасности России опроверг «Интерфаксу» информацию о том, что самолет секретаря Совбеза Патрушева был задействован в операции по пресечению поставки кокаина из Аргентины в Европу.

По данным аргентинских властей, чемоданы с кокаином на территории школы при посольстве России 13 декабря 2016 года обнаружил один из сотрудников российской дипмиссии. Чтобы отследить дальнейшую судьбу груза, кокаин заменили мукой, а чемоданы с вложенными в них GPS-маячками оставили на месте. Груз, как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава посольства.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
«Будет долго, нудно и дорого». Обещанная либерализация для бизнеса откладывается?
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
Алесин: «Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона»
Першы перформанс Пушкіна: як у Мінску пачалі адзначаць Дзень Волі
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси
Як памерла агенцтва лорда Бэла і пры чым тут Лукашэнка
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY