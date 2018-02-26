Россельхознадзор отсрочил запрет поставок белорусского молока

Срок — чуть больше недели.

Россельхознадзор сообщил о переносе даты введения временных ограничений на поставки на территорию России белорусског молочного сырья.

Речь идет о 6 марта 2018 года, 18.00. После указанного срока партии молочного сырья, поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, будут возвращены в Беларусь, сообщили в ведомстве.

Прежний срок запрета наступал в понедельник, 26 февраля.

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«Москва показывает длину поводка на котором держит «союзника». Поводок откровенно короткий», — отреагировал на новость о перенесении срока запета один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by

Другой участник дискуссии поделился неутешительным прогнозом:

«Для нас это очень большие проблемы. Причем, если это продлится больше полугода, то кусок рынка мы потеряем, а если больше пары лет, то весь».

«Вот и все – кончились молочные реки», — констатировал еще один участник обсуждения.

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