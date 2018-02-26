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Экономика
26.02.2018
Салiдарнасць
Россельхознадзор отсрочил запрет поставок белорусского молока

Срок — чуть больше недели.

Россельхознадзор сообщил о переносе даты введения временных ограничений на поставки на территорию России белорусског молочного сырья.

Речь идет о 6 марта 2018 года, 18.00. После указанного срока партии молочного сырья, поступившие на временные контрольные  ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, будут возвращены в Беларусь, сообщили в ведомстве.

Прежний срок запрета наступал в понедельник, 26 февраля.

«Россия сейчас не хочет ни с кем делиться. И Беларуси нужно к этому привыкать»

«Москва показывает длину поводка на котором держит «союзника». Поводок откровенно короткий», — отреагировал на новость о перенесении срока запета один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by

Другой участник дискуссии поделился неутешительным прогнозом:

«Для нас это очень большие проблемы. Причем, если это продлится больше полугода, то кусок рынка мы потеряем, а если больше пары лет, то весь».

«Вот и все – кончились молочные реки», — констатировал еще один участник обсуждения.

Новая российско-белорусская «молочная война»: почему ситуация «аховая и скандальная»

 

 
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