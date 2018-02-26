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26.02.2018
Латынина: «Свободу Насте Рыбке!»

Российская журналистка в блоге на «Эхо Москвы» — о громком задержании в Таиланде.

«Новости донесли дивное. В Таиланде (!) на курорте Паттайя (!) в отеле во время секс-тренинга задержана Настя Рыбка и ее гуру Алекс Лесли. Вместе с ними доблестные тайские правоохранители замели 40 русских туристов, которые участвовали в их тренинге и отвалили за участие каждый 20.000 батов, т.е. около 600 долларов.

Целью тренинга было «научиться вызвать оргазм у партнерши», то есть, в переводе — е…. По прохождении курса е…. выдавался диплом.

И вот – Рыбку задержали! Ее готовят к депортации в холодную снежную Россию. За аморальный образ жизни, просроченную визу, и т.д. и т.п.

За аморалку?! В Таиланде?! А чем остальным, интересно, занимаются в Паттайе остальные русские туристы?

По этому поводу я вспоминаю рассказ давнего своего приятеля, родом еще из 90-х годов, когда этот мой приятель вывез в эту самую Паттайю представителей одной крупной российской преступной группировки.

«Поехали они и набрали девочек. Я им говорю: «пацаны, это мужики». Они мне: «да ты что, мы девок, что ли, отличить не можем»! Приехали, разложили – действительно мужики! Они их палками выгнали (какой конфуз, ведь правильные же пацаны), поехали, набрали новых. Я им: «пацаны, это мужики». Они мне: «да нет, теперь все нормально». Приехали, разложили: опять мужики! Опять их выгнали. Опять приезжают по третьей за девками…»

Короче, что мы имеем? Коррумпированная тайская полиция взяла взятку и выдает Настю Рыбку на расправу Дерипаске из-за расследования Навального. Еще и наше посольство, небось, в этом деле пахало.

Настя Рыбка и Алекс Лесли в Таиланде занимались ровно тем, чем там все занимаются, и если б не Дерипаска — ничего б не было.

Ребята, так нельзя. То из Аргентины кокаин мешками диппочтой возим, то из Таиланда девиц в угоду Дерипаске депортируем».

 
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