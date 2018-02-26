В России активиста посадили на 25 суток за выставленную в окне надувную утку

Активист движения «Весна» Артем Гончаренко на 25 суток арестован в Санкт-Петербурге. 28 января во время акции «Забастовка избирателей» он разместил в окне дома большую надувную утку с лозунгами «Полиция ждет нас» и «Весна!».

Фото David Frenkel/Mediazona

Гончаренко доставили в полицию 25 февраля при выходе из дома, пишет «Фонтанка». Активист вместе с другом собирался идти на митинг памяти политика Бориса Немцова. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). На свободу он выйдет уже после выборов, которые состоятся 18 марта этого года.

26 марта 2017 года в десятках городов России прошли протесты против коррупции, организованные оппозиционером Алексеем Навальным. Были задержаны сотни человек. В расследовании политика о резиденции российского премьер-министра Дмитрия Медведева фигурировал «дом для уточки». Символом акции стала резиновая утка, напоминает ВВС.