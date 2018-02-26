Транспортная инспекция: под видом нерегулярных перевозок фактически выполняются регулярные рейсы

В разгар скандала с междугородними маршрутками власти опубликовали итоги проверок.

Филиал Транспортной инспекции по Минску и Минской области провел мониторинг работы ряда компаний, осуществляющих перевозку пассажиров по внутриобластным и межобластным направлениям. Итоги анализа опубликованы на сайте УВД Миноблисполкома.

Мониторинг проходил по основным маршрутам области: Солигорск-Минск-Солигорск, Слуцк-Минск-Слуцк, Молодечно-Минск-Молодечно, Любань-Минск­Любань и др.

Также по всем межобластным маршрутам: Витебск-Минск­Витебск, Мозырь­Минск­Мозырь, Гродно­Минск-Гродно, Лида­Минск-Лида, Могилев-Минск-Могилев, Бобруйск­Минск-Бобруйск.

По итогам проверки выявлено, что под видом нерегулярных перевозок фактически выполняются регулярные перевозки, говорится в сообщении. В Транспортной инспекции заявили о выявленных фактах осуществления регулярных перевозок без заключения договоров.

Напомним, что 23 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», которыми установлены новые критерии отнесения видов автомобильных перевозок пассажиров к регулярному и нерегулярному сообщению.

«На деле, как обычно, развод». В чем главная проблема с междугородними маршрутками