В Минске задержали участника ДТП с 3,6 промилле. В аварии пострадал ребенок

Нетрезвый водитель пытался убежать с места аварии.

Фото sk.gov.by

25 февраля 2018-го около 21 часа в Минске на улице Горецкого 30-летний мужчина на автомобиле «Ситроен Ксантия» столкнулся с впереди стоящим на светофоре автомобилем «Лянча Каппа». В салоне последнего на заднем пассажирском сидении находилась женщина вместе с 4-летней дочерью на руках, сообщает сайт Следственного комитета.

В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована

Водителя автомобиля «Ситроена», который после случившегося попытался скрыться, задержали прохожими. При этом он активно сопротивлялся.

Фото sk.gov.by

В ходе освидетельствования выяснилось, что задержанный был пьян: концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила более 3,6 промилле. Кроме того, мужчина не имел права управления транспортными средствами.

В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело, он находится в ИВС

Следствие обращается с просьбой к очевидцам произошедшего, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 033 333 67 19, 8 017 389 54 06 или в оперативно-дежурную службу УСК по Минску: 8 017 389 55 55.