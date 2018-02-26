«Акела стар. Потерял нюх». Романчук рассказал о трех сценариях Лукашенко

Очковтирательство – «железный» повод отправить в отставку руководителей Совмина, считает экономист Ярослав Романчук.

На своей странице в Фейсбуке он рассуждает о промахах Совмина и о трех сценариях, которые может избрать Александр Лукашенко.

«Руководители Совета Министров Беларуси потеряли нюх. Он восстановлению не подлежит. Враньё стало патологическим. Подгонка цифр и данных под заданный результат приобрела массовый характер. VIP-распорядители чужого работают настолько грубо и топорно, что не требуется глубокого погружения в статистику, методику получения показателей и первичные документы, на основании которых производится статистика о всей экономике.

Расчёт премьера премьер-министра Андрея Кобякова, вице-премьеров Василия Жарко, Анатолия Калинина, Михаила Русого, Владимира Семашко и первого вице-премьера Василия Матюшевского в отношении средней зарплаты по стране в 2017 году был следующим. Надо всеми правдами и неправдами показать, что правительство в декабре добилось президентских «по-пятьсот» или BYN1000.

Вертикаль всю страну поставила на уши – получили в декабре BYN995,3 рубля или 5. Напомним, что сам А. Лукашенко в своём послании белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля 2017г. выразился предельно конкретно: «Очковтирательство в этом деле недопустимо. Даже не думайте без учета производительности труда выдать по Br1000. Они должны быть заработаны». Ключевое слово «заработаны». Это значит, что не нужно вписывать в среднюю зарплату премиальные, бонусы и всё-всё-всё. Не нужно брать кредиты для того, чтобы в отдельно взятом декабре 2017г. выйти на среднюю зарплату по стране в $ 500 или BYN1000.

Тот же А. Лукашенко в феврале 2017г. заявил: «Заработные платы и пенсии могут быть увеличены только тогда, когда мы в реальном секторе экономики произведем больше, качественно и продадим по более высокой цене. Формула, по–моему, одна. Я тут ничего нового придумать не могу. Так складывается вся жизнь. И будет складываться. Есть второй путь: можно у кого–то одолжить, отобрать, взять — но это не наш путь».

Совмин полностью проигнорировал президента. А. Кобяков со своими товарищами по управлению Госпланом поставил Лукашенко в игнор. Они «нарисовали» зарплату в конце 2017г., а в январе 2018г. у правительства не было ни сил, ни ресурсов, ни даже желания продолжать скрывать ложь. Средняя зарплата по стране составила BYN859 или $ 432. Это на BYN136,3 или на $ 63 меньше, чем в декабре 2017г. При этом Белстат отрапортовал, что в январе 2018г. по сравнению с январём 2017г. производительность труда увеличилась на 3,6%. Вот такое грубое очковтирательство получилось. Кстати, и требование Лукашенко «можно у кого–то одолжить, отобрать, взять — но это не наш путь» Совмин проигнорировал. В 2017г. госдолг вырос более чем на BYN5,2 млрд. или на 14,1%. Внешний госдолг увеличился почти на $ 3,1 млрд. или на 22,6%. Долги по кредитам внутри страны выросли на 11,5%, до BYN66154,9 млн.

Вот, что мы имеем в сухом остатке. Руководители Совета Министров пойманы на очковтирательстве. Это факт, подтверждённый данными Белстата и Минфина. Осталось выяснить, на чьей стороне было руководство Администрации президента. Напомню, что в марте 2017г. Наталья Кочанова, глава Администрации заявила: «Задача довести в 2017 году среднюю зарплату до 500 долларов должна быть выполнена беспрекословно. Все озвученные главой государства 9 марта поручения выполнимы - потому что по-другому быть не может… Меня никто не переубедит, что если ответственно относиться к своему делу, все задачи по плечу». Тут возможны два варианта: 1) Совмин обманывал не только Лукашенко, но и руководство его Администрации, 2) Совмин и руководство Администрации президента действовали, как единое целое в широкомасштабном очковтирательстве главы страны. Этот факт легко установить, если дать указание Следственному комитету, КГК или КГБ.

Любопытно не то, что в Беларуси так рельефно и ярко вскрылся факт очковтирательства, а то, почему Совмин решился его сделать в такой форме и в такое время. Тут может быть несколько объяснений. Первое – руководство Совмина почувствовали себя незаменимыми, особыми для президента. Он им столько раз прощал провалы, что у А. Кобякова сотоварищи сформировался комплекс безнаказанности за свои фальшивки и ложь. Второе – руководство Совмина настолько запугано гневом и угрозами президента, что решило любой ценой «нарисовать» 0 зарплату, чтобы ублажить его. Третье – руководство Совмина по традиции стало мальчиком для битья – по согласованию с Администрацией президента и самим Лукашенко. Зарплату повысили, как часть плана по подготовке к местным выборам, а потом, когда народ «укатали», опять всё вернули на круги своя.

По предварительной информации 2 марта 2018г. А. Лукашенко заслушает Совмин по итогам развития экономики в 2017г. Тут сценариев может быть несколько.

Первый сценарий – «Акела промахнулся». Президент в привычной манере жэстачайшэ раскритикует руководство правительства и министров, обвинит их во всех смертных грехах и… оставит на своих местах для … исправления ситуации. Так уже было неоднократно. Такое поведение свидетельствует об остром кадровом кризисе главы страны, кризисе доверия (лояльность только в узком кругу старых кадров) и кризисе в выборе модели развития. По-старому можно, но только с очковтирательством, ложью, ростом долгов, неликвидов и коммерческих шлаков. По-новому со старыми кадрами не получится. Если не уволить руководителей Совмина, если не сделать ритуальное кадро/жертвоприношение, то VIP-номенклатурно-красно-директорский клан получит сигнал: «Акела стар. Потерял нюх и глаз. Зачастил с ошибками. Промахивается». Как следствие, увеличение номенклатурного беспредела, передала собственности, коррупции и издевательств над людьми и бизнесом.

Второй сценарий – «ротация мальчиков для битья». Будут отправлены в отставку премьер-министр и несколько его замов. Происходит очередная ротация кадров. На ключевых постах в правительстве появляются товарищи из Администрации президента, облисполкомов, ОАЦ и даже силовых структур. Ничего не меняется в функционале правительства, в распределении полномочий между Совмином и Администрацией президента. Новым старых кадрам приказано идти по пути программы пятой пятилетки, сохраняя в госсобственности 80% экономики и распределяя через бюджет ~45% ВВП. В результате в экономике ровным счётом ничего не изменится, и если внешняя конъюнктура качнётся в негатив, быть очередной рецессии со всеми вытекающими последствиями для доходов населения.

Третий сценарий – «утопический, но очень хочется». А. Лукашенко отправляет в отставку весь Совет Министров, набирает новых людей под новый функционал, четко разделяет ответственность между правительством и Администрацией президента. Перед новым технократическим правительством ставит задачи, которые он уже неоднократно озвучивал: 1) радикальное сокращение функций государства, 2) ликвидация конфликта интересов в государственных органах, 3) приватизация – доведение доли частного сектора до, как минимум, 70% активов страны, 4) сокращение размера нерыночного сектора – сокращение совокупных госрасходов с ~45% ВВП сегодня до ~25 -28% в среднесрочной перспективе, 5) получение Беларусью статуса страны с рыночной экономикой.

Уже на этой неделе мы увидим, какой сценарий выберет А. Лукашенко, какими будут его решения за откровенный, грубый обман и очковтирательство его подчинённых».