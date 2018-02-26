«Россия сейчас не хочет ни с кем делиться. И Беларуси нужно к этому привыкать»

Эксперт объяснил, почему новая белорусско-российская молочная война – это только цветочки.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий отметил, что новый конфликт вокруг претензий российского «Россельхознадзора» к белорусской молочной продукции мог возникнуть по двум основным причинам.

По его словам, с одной стороны, это выглядит как продолжение планомерного экономического давления на Беларусь.

– Так как у нас 90% сельскохозяйственной продукции идет на российский рынок. И экспорт молочной продукции из этого составляет несколько миллиардов долларов. Конечно, ограничение поставок молочной продукции в Россию ударит по карманам нашей страны, – считает он.

С другой стороны, эксперт обращает внимание, что Беларусь контролирует около 25% молочного рынка России, в тоже время как россияне с 2014 года «активно реализовывают программу импортозамещения»:

– И нужно понимать, что здесь Беларусь сталкивается с противодействием серьезных финансово-промышленных групп. К ним можно отнести, в том числе и такие фигуры, как премьер-министр Дмитрий Медведев, министр сельского хозяйства Александр Ткачев – и в том числе руководитель самого «Россельхознадзора», который занимается освоением средств, выделенных на сельскохозяйственную сферу.

Арсений Сивицкий уверен, что российско-белорусские отношения обретают «все более и более конфликтный характер».

– При этом, сами конфликты все чаще инициируется именно российской стороной в одностороннем порядке. И связано это с тем, что Кремль не рассматривает Беларусь в качестве равноправного партнера, не считает необходимым выполнять взятые на себя обязательства.

Для Беларуси здесь вывод один – нужно диверсифицировать внешнеэкономические связи, иначе россияне будут использовать нашу зависимость, чтобы оказывать такого рода экономическое давление, которое во второй половине года вполне может перерасти в политическое.

Россия сейчас находится в такой ситуации, когда она не хочет ни с кем делиться, в том числе со своими союзниками. Для нас это новая реальность – и Беларуси нужно привыкать к жизни в новых условиях, – считает собеседник.

Эксперт: «Россия в 2018 году хочет усилить контроль над Беларусью во всех сферах»