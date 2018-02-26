Мингорисполком предложил оппозиции отметить столетие БНР. Но без шествия

Мингорисполком предложил организаторам празднования 100-летия провозглашения БНР ограничиться 25 марта митингом и праздничным концертом.

Об этом на своей странице в Fecebook написал сопредседатель БХД Виталий Рымашевский.

Пикантность ситуации заключается в том, что изначально лидеры оппозиции предлагали шествие по маршруту от площади Якуба Коласа до Площади Свободы. Власти предложили подать новую заявку и в качестве бонуса пообещали предоставить свою звукоусиливающую аппаратуру и не требовать день за услуги скорой и милиции.

«У выпадку згоды прапануюць нават сваю гукаўзмацняльную апаратуру, не патрабаваць грошай за паслугі хуткай і міліцыі, згодныя ўсталяваць памятны знак да 100-годдзя БНР. Першапачаткова заяўка пададзеная па маршруце пл Я Коласа — Пл Свабоды. Але ў мінгарвыканкаме кажуць — там будзе вербны каталіцкі кірмаш у гэты час. Якія вашыя меркаванні, сябры? Ці варта пагаджацца на прапановы Мінгарвыканкаму?» — задается он вопросом.