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Экономика
26.02.2018
Евгений Федоров
«Будет долго, нудно и дорого». Обещанная либерализация для бизнеса откладывается?

Виктор Маргелов – о том, почему Декрет №7 не поможет белорусским предпринимателям прямо сейчас.

С 26 февраля вступают в силу основные положения Декрета «О развитии предпринимательства». Документом максимально упраздняются административные барьеры – бизнесу станет проще работать: отменяется большое количество согласований, справок и другой разрешительной документации.

В частности, предприятиям сферы торговли и общественного питания не нужно будет обращаться в исполкомы за согласованием режима работы магазинов, ресторанов и кафе. Упрощения также коснуться сферы обслуживания населения, строительства, транспорта и торговли.

В то же время сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов в комментарии «Салiдарнасцi» отмечает, что белорусам пока рано на слово верить властям.

– Гарантий, что с сегодняшнего дня будет все именно так, как написано в декрете №7, пока нет, – говорит он. – Причина: обнаружилось огромное количество нормативных правовых актов, которые нужно принимать. Работа там предстоит титаническая.

По словам собеседника, часть документов чиновникам уже удалось принять, но «кое-что еще ходит по кабинетам»:

– Если человек хочет открыть, например, парикмахерскую, то зарегистрироваться он может, а вот дальше пока еще есть неопределенность.

Если ему, не дай бог, надо стенку переносить или перепрофилировать помещение – скорее всего, у него будут проблемы. Так как на местах, если нет новых инструкций, то действуют старые. А по-старому это будет долго, нудно и дорого.

По оценкам лидера предпринимателей, основная часть нововведений реально вступит в силу «примерно через три месяца».

Ці выгадна ў Беларусі займацца кветкавым бізнэсам?

 
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