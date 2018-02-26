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26.02.2018
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Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»

Помните, как всего неделю назад он был суров и решителен?! «Пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился...» «От меня пощады не ждите, никто. Не потому, что я кровожадный, а потому, что коррупция гробит все...»

Лукашенко не поверил, что министр не знал, как директор Дворца спорта обирает монашек, торговцев и иных разных, и уволил его. И даже двух министров уволил – спорта и лесного хозяйства — с формулировкой «за неприятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях». Но не успели высохнуть чернила на указах, как подоспел новый кандидат.

И вот теперь, сказав «А», надо бы говорить и «Б». Тем более, что речь уже не о монашках со свечками, а о здоровье страны. Но дело принимает странный оборот.

«Путем подмены товаросопроводительных документов злоумышленники увеличивали стоимость медтехники иностранного производства, и через подконтрольные компании (зарегистрированные в Беларуси, Эстонии и Великобритании) осуществляли их поставку для медучреждений нашей страны. Стоимость оборудования завышалась в 2-3 раза, а в некоторых случаях – до 14 раз. Только в результате исполнения одного контракта на поставку медтехники стоимостью 7 млн. евро для онкодиспансера в 2014 году на своих посреднических услугах они заработали 4 млн. евро», – это цитата из официального сообщения МВД.

Вы понимаете, как они хитро копнули? Где нашли мошенников? Не там, где транжирили государственные деньги, закупая оборудование в разы дороже, чем оно стоит, а там, где это оборудование продавали. Хотя при чем тут продавец? Ведь если кто-то готов купить стакан семечек за сто баксов, то даже малообразованная бабушка на рынке удивится, но с радостью продаст. И наказывать ее не за что. Так почему при поставках оборудования оказалась виновата бабушка? Зачем понадобилось эту чушь впаривать?

Ясно, что коррупционная схема поставки медтехники и оборудования по завышенным ценам ведет в Минздрав. И если про поставщиков МВД сообщает, что у них изъяты крупные суммы иностранной валюты, транспортные средства премиум-класса, наложен арест на недвижимое имущество – квартиры, коттеджи и так далее, и тому подобное, то на самом деле этими перечислениями оно нам просто заговаривает зубы. Поскольку намного важнее, что арестовано и изъято у второй стороны сделки – у тех, кто платил за оборудование в 2-3, в 14 раз дороже, чем оно стоит? Платил государственными деньгами, публично распинаясь, что этих денег мало, что их ни на что не хватает, обирая и обделяя инвалидов, больных, детей, стариков, прибавляя и прибавляя список того, за что мы при бесплатной медицине должны платить.

Вот Александр Лукашенко не поверил, будто министр спорта не знал, что во Дворце спорта требуют взятки с монашек, которые торгуют свечками. А я не верю, что министр здравоохранения не знал о миллионах.

В общем, Лукашенко после того, чего наговорил при увольнении министров спорта и лесного хозяйства, надо бы что-то произнести и по поводу Василия Жарко, который был министром в то время, когда работали озвученные коррупционные схемы.

Да, Жарко верно служил. Служил даже не как врач, а как пёс. (Все мы помним, как министр оправдал силовое выдворение из больницы в СИЗО избитого кандидата в президенты Владимира Некляева, смело и решительно нарушив клятву Гиппократа, и после этого, по моему глубокому убеждению, утратил право называться лекарем). Но публичные обещания принято выполнять даже президентам. Тем более что обещания эти совсем свежи.

«От меня пощады не ждите, никто. Не потому, что я кровожадный, а потому, что коррупция гробит все...»

Никто?! Ну тогда ждем решения по Жарко.

Хотя чтобы расстаться с ним Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости. И не факт, что помогут, – слишком многим повязаны.

 
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