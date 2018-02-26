20-градусный мороз и метели. Начало весны будет холодным

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Последние дни февраля и начало марта не принесут потепления, сообщают синоптики.

В понедельник, 26 февраля, ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный слабый. Максимальная температура воздуха -9.. -15°С. В Минске сегодня без существенных осадков, температура воздуха днем -10..-12°С, вечером -14..-16°С.

Во вторник, 27 февраля, в отдельных районах страны пройдет небольшой снег. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -18..-24°С, в отдельных районах при прояснениях воздух охладится до -25..-29°С, лишь по юго-западу страны морозы слабее -13..-17°С; максимальная температура днем составит -9..-15°С.

28 февраля, в среду ночью преимущественно по юго-восточной половине, а днем на большей части территории пройдет снег. В отдельных районах страны снег будет сопровождаться порывистым ветром и метелью. Температура воздуха минимальная ночью составит от -13°С по югу до -23°С по северу страны, максимальная температура днем не выше -9..-15°С.

В четверг, 1 марта, во многих районах Беларуси ожидается снег, местами метель. Температура воздуха минимальная ночью составит -13..-19°С, по югу страны мороз послабее и там -11..-12°С; максимальная температура днем будет находиться в пределах -7..-12°С.

2 марта, в пятницу, на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -10..-16°С, местами при прояснениях воздух охладится до -17..-20°С, максимальная температура днем -5..-11°С.