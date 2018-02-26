«Лапша на уши». У здания Мининформации прохожих кормили макаронными изделиями

Активистка и режиссер Ольга Николайчик вместе с активистом «Европейской Беларуси» Артемом Чернявко и еще одной девушкой, которая не пожелала назвать свое имя, в воскресенье 25 февраля устроили необычный пикет у здания Министерства информации в Минске.

Они принесли большую кастрюлю с горячей лапшой и начали раздавать ее прохожим. По задумке активистов, такая акция поможет привлечь внимание к репрессиям в отношении независимых СМИ и давлению на блогера Nexta.

По словам организаторов, их возмущает то, что власти давят на СМИ за деньги налогоплательщиков: уже месяц как заблокирован сайт «Хартии-97», еще раньше заблокировали «Белорусский партизан». Активисты возмутились и случаем с избиением на избирательном участке оператора «Белсата» Андрея Козела.

Пикетчики рассказывали обо всех этих случаях любопытным прохожим, объясняли, что государственная пресса и Мининформ «вешают лапшу на уши гражданам».

Милиция подъехала на место пикета, когда активисты уже собрали вещи и ушли. Пока информации о составлении протоколов за «несанкционированное проведение мероприятия» нет.