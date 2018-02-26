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Политика
26.02.2018
Салiдарнасць
Алесин: «Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона»

Военный аналитик Александр Алесин — о том, для чего Лукашенко устроил разнос силовикам.

На совещании Совета безопасности 13 февраля глава Беларуси много вылил критики на руководство Минобороны, МВД, Генпрокуратуры. И только КГБ удостоился похвалы. Означает ли это, что в ближайшее время в силовых ведомствах могут полететь головы?

Военный аналитик уверен, что, устраивая такой спектакль, Лукашенко ставит совсем другие цели.

— Он пытается постоянно держать силовые ведомства в тонусе, — отметил Александр Алесин в интервью «Белгазете». Чтобы силовые ведомства не создавали между собой группы по интересам, президент вносит между ними раскол и конкуренцию, заставляя все силовые структуры бороться за его доброжелательное отношение: от него зависит и материальное благополучие силовиков, и дальнейшее продвижение по службе.

Старый принцип «разделяй и властвуй» в действии. Сначала Лукашенко разделил силовые ведомства на множество секторов (у нас много ведомств, которых нет в других государствах мира: ИАЦ, ОАЦ, Служба безопасности президента, Служба активных операций в погранкомитете и т.д.), которые конкурируют между собой во избежание коалиций против верховной власти. Это попытка держать силовые ведомства в постоянном напряжении, чтобы у них не возникало дурных мыслей; как в армии — от забора до обеда красить траву.

Думаю, ни один руководитель одновременно не станет ставить вопрос об отставке сразу нескольких руководителей силовых ведомств. Такие вопросы решаются поэтапно, постепенно и более безболезненно. Всякая смена руководства в любом ведомстве — сильная встряска, имеющая и положительные, и отрицательные последствия. Я не верю в такую версию. Лукашенко держит силовиков в тонусе и пытается придать им ускорение посредством пинка.

Если всех опускают, кого-то должны поднять — таким ориентиром стал КГБ. Чтобы вызвать чувство ревности со стороны всех остальных с целью еще больше обострить конкуренцию. Тактика правильная: руководитель всегда создает конкуренцию, чтобы заставить сотрудников, с одной стороны, рыть землю, с другой — подсадить-осадить наиболее ретивых. Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона.

… Лукашенко поступает более мудро — исподволь расставляет людей, проверяет всех на лояльность, чтобы к старту кампании (президентской — «Салідарнасць») получить отлаженный механизм. Иногда в своих высказываниях Лукашенко предстает человеком простодушным, открытым, но на самом деле по гороскопу он — Дева. Когда он спрашивает у кого-то некие цифры, справку, информацию, будьте уверены: он уже все знает; это проверка того, кому адресован вопрос. Лукашенко хочет знать, как каждая доярка дергает за дойку каждую корову — такой психологический тип.

 
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