Белорусы заняли 15-е место в медальном зачете Олимпиады, завершившейся в Пхенчхане. Байнет отреагировал.

На прошедших Играх белорусские спортсмены смогли завоевать три медали. Золото заработала фристайлистка Анна Гуськова и женская команда по биатлону в эстафете, серебро досталось биатлонистке Дарье Домрачевой в масс-старте.

В итоге национальная сборная Беларуси оказалась на 15-й позиции в медальном зачете, уступив лишь две строчки сборной России, выступавшей под нейтральным флагом из-за допингового скандала.

На первом же месте по медалям оказалась сборная Норвегии - с 39 наградами.

Фото: Reuters

Такой результат белорусские интернет-пользователи восприняли неоднозначно.

«Наши молодцы! Достойная Олимпиада для Беларуси», – пишут одни, в основном оптимистично настроенные, комментаторы на площадке talks.by.

«Могли бы выступить и лучше, зато не намного ниже всяких сборных атлетов из РФ», – поддерживают другие.

Тем не менее, критические комментарии на форумах также присутствуют:

«Беларусь ввалила такие бабки в спорт – и 15 место... Это позор, товарищи!»

«К сожалению, кроме женского биатлона и лыжной акробатики все остальное провалено. Не хватает какого-нибудь третьего вида спорта, где можно было поболеть за наших. Ну, ладно, лыжи – снега у нас последнее время мало. Но почему так все плохо с коньками? Ну и хоккей, опять же, сами знаете где».

«Достойное 15-е итоговое место в Пхенчхане – заслуга Домрачевой, так бы были мы с одной медалькой, как украинцы, казахи и латвийцы... Чтобы этого не было, уже с этого зимнего сезона надо работать с нашей молодежью, готовить ее к следующим Играм».

«Страна с населением в два раза меньшим, чем население Беларуси, взяла медалей, более чем в 10 раз больше».

«С такими стабильно плохими результатами пора снимать с должности председателя олимпийского комитета Беларуси!»

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