«Могли бы вообще жить припеваючи». Конвоир рассказал о своих доходах и расходах

Барановичский конвоир рассказал Intex-press, сколько зарабатывает, на что тратит половину получки, почему не покупает колбасу и курицу по сниженной цене и когда в последний раз ездил на море.

Фото: img.tyt.by

По образованию я – юрист, окончил Барановичский университет. После окончания вуза почти три года отработал юристом в одной из частных фирм. Там меня очень устраивал график: я работал только в первой половине дня, но зарплаты едва хватало на бензин для автомобиля и обновление собственного гардероба. Пока жил с родителями, меня это вполне устраивало.

Потом – призыв в армию. О том, чтобы вернуться после армии на прежнюю работу, не могло быть и речи. Я собирался жениться и понимал, что на зарплату юриста семью не прокормлю.

И вот уже почти четыре года я работаю конвоиром – сопровождаю обвиняемых и заключенных.

Сейчас зарабатываю 850–900 рублей в месяц.

Пока живем с родителями

Своего жилья у нас с женой нет. Три года назад мы получили земельный участок и начали строить собственный дом. Дело это дорогостоящее и требующее внушительных затрат, поэтому у нас много рассрочек и кредитов на стройматериалы. На платежи ежемесячно уходит почти половина моей зарплаты – около 400 рублей.

Пока же живем с родителями жены. У них большой частный дом, так что места хватает всем. Единственное – на оплату коммунальных услуг, особенно в период отопления, уходит немало денег. С самого начала мы с женой договорились, что частично будем компенсировать родителям расходы на коммуналку: и им не так накладно, и нам это обойдется дешевле, чем снимать квартиру. Из моей зарплаты это минус примерно 50 рублей.

Колбасу по сниженной цене не берем

Готовкой у нас заведуют моя жена со своей мамой – у них между собой все расписано четко и ясно. Мы с отцом в эту сферу стараемся не вмешиваться. Наша роль заключается лишь в том, чтобы денег дать, а также привезти домой тяжелые сумки с рынка или из магазина.

Чаще всего мы покупаем продукты в магазинах. Всегда берем только свежий товар. Если видим, что на колбасу или куриную разделку снижена цена, не покупаем. Скорее всего, у них заканчивается срок годности.

На акциях покупаем разве что макароны или крупы. И только при условии, что срок годности еще не сильно близок к завершению.

Точно сказать, сколько денег уходит у нас на продукты, сложно. Я как-то решил прикинуть, получилось, что около 200 рублей в месяц. Покупаем в основном крупы, растительное масло, хлеб, молочные продукты, разные колбасы, фрукты, йогурты, конфеты и сладости для дочки.

На овощи, свинину, яйца, а также консервированные огурцы-помидоры деньги не тратим – у нас есть большая помощь из деревни, где живут мои родители. Они снабжают нас всем этим.

Инфографика: Петр КАРАСЮК

Регулярно гардероб обновляем только дочке

Одежду или обувь покупаем не часто. Регулярно гардероб обновляем только нашей дочке: ребенок растет и даже при желании три зимы подряд он не сможет ходить в одних и тех же сапогах.

Покупки чаще всего делаем в магазинах и торговых центрах города. Здесь мы уже не обходим стороной скидки и распродажи. Правда, одежду и обувь покупаем обычно с зарплаты жены.

С моего заработка оплачиваем детский сад и занятия дочки по английскому языку. Также на мне автомобиль: ежедневно я или жена ездим на машине, в месяц на топливо и другие мелочи для авто уходит около 60 рублей.

Об отдыхе только мечтаем

Возможности откладывать какую-то сумму у нас нет: как только появляется лишняя копейка, мы вкладываем ее в строительство дома.

По этой же причине вот уже несколько лет мы не ездим на море, хотя каждый сезон мечтаем об отдыхе. Но сейчас первоочередная цель – достроить дом и переехать в свое жилье, а уже потом воплощать в жизнь мечты об отдыхе.

Дочку в плане развлечений стараемся не обделять, водим ее в детские центры. Правда, получается это не так часто, как хотелось бы – раз в месяц, а то и реже.

Конечно, из-за того, что сейчас строим дом, на многом приходится экономить. Но жаловаться особо не на что: на необходимое денег хватает. Хотя, конечно, если бы не стройка, могли вообще жить припеваючи.