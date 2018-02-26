.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
«Акела стар. Потерял нюх». Романчук рассказал о трех сценариях Лукашенко
Статкевіч пра Дзень Волі: Я гатовы на кампраміс, але шэсце абавязкова мусіць быць
Мингорисполком предложил оппозиции отметить столетие БНР. Но без шествия
«На деле, как обычно, развод». В чем главная проблема с междугородними маршрутками
Отмечая 23 февраля, в Гомеле три парня погибли в гараже от отравления угарным газом
20-градусный мороз и метели. Начало весны будет холодным
«Лапша на уши». У здания Мининформации прохожих кормили макаронными изделиями
В Таиланде полиция задержала белорусов Алекса Лесли и Настю Рыбку
Мисс мира на коляске Александру Чичикову не пустили в бар на Зыбицкой
Почему падает средняя зарплата?
В Кобрине отлов усыпил собаку, 18 лет жившую в семье
Памерла былая старшыня партыі «Надзея» Валянціна Матусевіч
В Гродно в мусорокамере сгорел человек
Администрация Dana Mall о смерти посетительницы: «Это трагедия и для нас»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
Платье недели, спровоцировавшее сексистский скандал
Как белорусы пошумели в Пхенчхане
Олимпийские атлеты из России победили в хоккейном «безобразии»
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Оказывается, существует черный ход, через который можно пройти к Лукашенко»
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
20-градусный мороз и метели. Начало весны будет холодным
Алесин: «Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона»
Мисс мира на коляске Александру Чичикову не пустили в бар на Зыбицкой
«Пора снимать с должности председателя олимпийского комитета Беларуси»
Реплика дня. «Откуда Лукашенко возьмет недостающих 9900 миротворцев? Из России!»
23 февраля: как советский миф обрел новую жизнь
Беларуская памяць пра «выклятых жаўнераў»
Мнение. Когда ты просто тупой и жалкий преступник
Родить для Лукашенко. История в трех картинках
Как Лукашенко обещал передать городу лечкомиссию «со всем оборудованием, персоналом». И чем это закончилось
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Юлия Ауг: «То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Серебряков?»
Шендерович: «Люди, которые голосуют за Сталина — они отмороженные»
Цитаты дня. Об итогах местных выборов и их последствиях
Ці выгадна ў Беларусі займацца кветкавым бізнэсам?
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
Как выбирали «главных по стране»?
Чокнуться с Ермошиной
«Так выглядит бесправное и безвольное, запуганное и рьяно выслуживающееся общество»
Государственная газета обвинила китайцев в жадности, когда те не взяли предприятие с долгами
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
У ЗША выйшла кніга журналіста Сяргея Аляхновіча пра хакеіста Руслана Салея
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
Дарья Домрачева на победном финише потеряла флаг
Прелестные участницы карнавала в Рио
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
26.02.2018
Салiдарнасць
В Таиланде полиция задержала белорусов Алекса Лесли и Настю Рыбку

Полиция Таиланда задержала десять россиян, незаконно проводивших секс-тренинг в курортной Паттайе. Об этом в понедельник сообщила газета The Nation. Организатором этих курсов является уроженец Витебска блогер Александр Кириллов, более известный под псевдонимом Алекс Лесли. Среди задержанных также и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах курортной Паттайи.

Фото: instagram.com/alex.lesley

По данным издания, полицейский рейд был проведен в одном из отелей Паттайи в минувшее воскресенье. Блюстители порядка обнаружили более 43 туристов из России, ставших участниками секс-тренинга стоимостью примерно 20 тыс. батов (около $ 625).

Полицейские опросили и отпустили участников тренинга, однако задержали десять человек, выступавших его организаторами. Их имена не называются. Однако, как пишет The Nation, одному из задержанных предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства Таиланда, еще трое обвиняются в незаконном проникновении на территорию королевства, остальные — в нелегальной трудовой деятельности без оформления разрешения на работу.

По словам источника ТАСС, россияне были взяты под стражу на острове Лан и позднее доставлены в Паттайю, расположенную всего в нескольких километрах. «Все задержанные сейчас в следственном изоляторе, ожидают суда, где им официально предъявят обвинения», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Кириллов, скорее всего, будет обвинен в незаконной трудовой деятельности в Таиланде.

Местное законодательство предусматривает наказание за данный проступок в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $ 3 тыс.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией, предполагающей временный запрет на посещение Таиланда.

9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя без его согласия. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.

Настя Рыбка рассказала скандальные подробности отдыха с Дерипаской и Приходько

Позже стало известно, что организаторов нелегального «секс-тренинга» Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) ждет суд и депортация.

«Полиция Патайи неофициально сообщила нам о задержании россиян, участвовавших в нелегальном тренинге. Неофициально потому, что о задержании за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства, – заявил заведующий консульским отделом посольства России Владимир Соснов. – Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают как Настю Рыбку».

Александра Кириллова (Алекс Лесли) называют «секс-тренером». Он белорус, родился в 1982 году в Витебске. Автор книг «ЖЖизнь без трусов. Мастерство соблазнения» и «Как проснуться в гостях?». Лесли позиционирует себя «первым в России и весьма известным в Москве профессионалом в области обучения соблазнению и флирту с противоположным полом на практике».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:8)
Главное
«Будет долго, нудно и дорого». Обещанная либерализация для бизнеса откладывается?
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
Алесин: «Мы наблюдаем попытки обострить конкуренцию за место у трона»
Першы перформанс Пушкіна: як у Мінску пачалі адзначаць Дзень Волі
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси
Як памерла агенцтва лорда Бэла і пры чым тут Лукашэнка
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY