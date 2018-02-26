В Таиланде полиция задержала белорусов Алекса Лесли и Настю Рыбку

Полиция Таиланда задержала десять россиян, незаконно проводивших секс-тренинг в курортной Паттайе. Об этом в понедельник сообщила газета The Nation. Организатором этих курсов является уроженец Витебска блогер Александр Кириллов, более известный под псевдонимом Алекс Лесли. Среди задержанных также и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах курортной Паттайи.

Фото: instagram.com/alex.lesley

По данным издания, полицейский рейд был проведен в одном из отелей Паттайи в минувшее воскресенье. Блюстители порядка обнаружили более 43 туристов из России, ставших участниками секс-тренинга стоимостью примерно 20 тыс. батов (около $ 625).

Полицейские опросили и отпустили участников тренинга, однако задержали десять человек, выступавших его организаторами. Их имена не называются. Однако, как пишет The Nation, одному из задержанных предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства Таиланда, еще трое обвиняются в незаконном проникновении на территорию королевства, остальные — в нелегальной трудовой деятельности без оформления разрешения на работу.

По словам источника ТАСС, россияне были взяты под стражу на острове Лан и позднее доставлены в Паттайю, расположенную всего в нескольких километрах. «Все задержанные сейчас в следственном изоляторе, ожидают суда, где им официально предъявят обвинения», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Кириллов, скорее всего, будет обвинен в незаконной трудовой деятельности в Таиланде.

Местное законодательство предусматривает наказание за данный проступок в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $ 3 тыс.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией, предполагающей временный запрет на посещение Таиланда.

9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя без его согласия. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.

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Позже стало известно, что организаторов нелегального «секс-тренинга» Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) ждет суд и депортация.

«Полиция Патайи неофициально сообщила нам о задержании россиян, участвовавших в нелегальном тренинге. Неофициально потому, что о задержании за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства, – заявил заведующий консульским отделом посольства России Владимир Соснов. – Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают как Настю Рыбку».

Александра Кириллова (Алекс Лесли) называют «секс-тренером». Он белорус, родился в 1982 году в Витебске. Автор книг «ЖЖизнь без трусов. Мастерство соблазнения» и «Как проснуться в гостях?». Лесли позиционирует себя «первым в России и весьма известным в Москве профессионалом в области обучения соблазнению и флирту с противоположным полом на практике».