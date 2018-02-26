Мисс мира на коляске Александру Чичикову не пустили в бар на Зыбицкой

Охранники развернули ее, мотивируя, что друзья девушки пьяны.

Об этом Александра Чичикова написала на своей странице в Фейсбуке. Инцидент произошел в субботу, 24 февраля. Девушка вместе с друзьями собиралась отдохнуть в баре «Туманы» на Зыбицкой.

Фота са старонкі Аляксандры ў фэйсбуку.

«Ради вашей же безопасности, мы не можем вас впустить». Вот такой фразой меня встретило заведение «Туманы» на ул. Зыбицкой, — пишет Александра.

Она обращает внимание, что для того, чтобы попасть в бар нужно преодолеть много ступенек, так как расположено заведение в подвальном помещении. Поэтому весь диалог происходил на улице, около входа:

«Пришёл менеджер.

Я: — А почему меня не пускают?

Менеджер: — Там небезопасно для вас. Вы пришли одна или с сопровождением?

Я: — С сопровождением?.. Я пришла с друзьями.

Менеджер: — А, ну тогда вам можно зайти. Но имейте в виду: там много пьяных людей. И ваши друзья несут за вас ответственность, вы это понимаете?

Очень долгий диалог об ответственности, сопровождении и о многом другом».

В итоге Александру пропустили.

«Мы почти попали в «Туманы»))) Мой друг поднял меня на руки, другой друг взял коляску. Первую часть ступенек мы прошли, оборачиваемся, – коляски и друга нет. Поднимаемся снова наверх», — описывает ситуацию девушка.

И вот что произошло:

«Поднимая коляску одной рукой, а другой открывая дверь (охрана даже не открыла дверь, не предложила помощь. Они просто смотрели), мой друг поскользнулся и упал вместе с коляской.

Менеджер, охрана: — Ваш друг нетрезв, поэтому мы Вас не можем пустить. В общественном месте нельзя находиться в нетрезвом виде. И поймите, только из-за ваших друзей вы не попали к нам в заведение».

Далее молодым людям прочитали долгую нотацию о нетрезвости и безопасности. В заведение в итоге их не впустили, и компания вынуждена была развернуться и уйти.

«Наша страна приняла Конвенцию о правах людей с инвалидностью, приняла документ о «17 Целей устойчивого развития». Это грандиозные события, однако я сталкиваюсь с тем, что меня не пускают в заведения ради моей же безопасности. Я хочу отдыхать, посещать разные места, но, блин, это НЕБЕЗОПАСНО!» — возмущается Александра Чичикова.

* * *

В октябре 2017 года Александра Чичикова победила в конкурсе «Мисс мира на коляске». Александра учится в университете, скоро станет дипломированным психологом. Кроме этого, девушка играет в постановках Свободного театра, работает в гипермаркете услуг 124.

В инвалидной коляске Александра с 17 лет. Попрощавшись со школой, девушка поступила в Богословскую семинарию в Киеве. После экзаменов Александра приехала к родителям домой. Здесь и случился несчастный случай. Она зацепилась за кол в плите на третьем этаже строящегося дома и выпала в окно.