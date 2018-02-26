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Экономика
26.02.2018
Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставке санкционки и фальсификата

Кроме экспорта из Беларуси в Россию небезопасного молочного сырья, на поставки которого Россельхознадзор был вынужден ввести временные ограничения, не менее остро до сих пор стоят и другие вопросы.

В российском ведомстве жестко ответили на претензии Беларуси и реакцию министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского. Соответствующее заявление размещено на сайте российского ведомства.

В Россельхознадзоре поставили под сомнение эффективность функционирования системы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Беларуси, отмечает TUT.BY.

В ведомстве заявили, что одна из проблем — ввоз белково-жирового продукта (сыроподобного продукта) на территорию России. Такая продукция не подлежит правовому определению, но вместе с тем неизвестным способом сертифицируется.

«В октябре 2017 года Россельхознадзором были выявлены факты поставок в Россию белорусскими компаниями ООО «Газ Венчуре», ООО «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис» запрещенной ответными экономическими мерами молочной продукции происхождением Украины и стран Евросоюза под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения (Иран, Македония, Сан Марино и Китай). Речь шла о легализации 150 тысяч тонн запрещенной к ввозу в Россию продукции, — рассказали в ведомстве.

По словам его представителей, Россельхознадзор оперативно направил обращение в адрес Минсельхозпрода Беларуси для принятия мер к белорусским компаниям ООО «Газ Венчуре», ООО «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис», осуществлявших легализацию запрещенных товаров на территории Беларуси с последующей отправкой в Россию.

«Россельхознадзор обратил внимание белорусской стороны на то, что, в первую очередь, поставки таких товаров с территории Украины и Евросоюза ведут к снижению объема ввоза в Россию молочной продукции добросовестных белорусских производителей. Во-вторых, складывающаяся ситуация говорит о неэффективности контроля ветеринарной службы Беларуси на белорусском участке внешней границе ЕАЭС, которая либо участвует в незаконных схемах, либо не уделяет должное внимание происходящему», — отметили в ведомстве.

В Россельхознадзоре заявили, что потребовался всего один день для того, чтобы связаться с ветеринарными службами Ирана, Македонии, Сан-Марино и Китая и получить от них ответ, что данная продукция в адрес белорусских и российских получателей не отгружалась. Компетентными органами Ирана, Македонии, Сан-Марино и Китая были на местах проведены расследования, по результатам которых страны информировали Россельхознадзор, что заявленные на маркировке производители (СЕ SM 18 SanMarinoFormaggi — Сан-Марино; «LactalisMKDooelScopje» — Македония; ShandongYuxinBio-TechCo, Ltd; ChestermaxInterLimited — Китай; DooshenDairyCo — Иран) не изготавливали и не поставляли данную продукцию на территорию Беларуси.

Кроме того, Россельхознадзором были дополнительно организованы визиты на предприятия Республики Сан-Марино (СЕ SM 18 SanMarinoFormaggi) и Македонии («LactalisMKDooelScopje»).

«По результатам этих визитов сделан вывод, что белково-жировая продукция, поступающая из Беларуси на территорию России, не производилась ни в Македонии, ни в Сан-Марино, имеет неустановленное происхождение и поступает на территорию Российской Федерации в сопровождении фальсифицированных документов», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

В ведомстве также отметили, что до настоящего времени вопрос не урегулирован. По данным Россельхознадзора, в 2018 году в Россию уже ввезено из Беларуси 160 партий такой продукции, и она продолжает поставляться по фальсифицированным документам и реализовываться не как «белково-жировой полутвердый продукт», а как привычный для российского потребителя «сыр».

Еще одним проблемным вопросом является ввоз в Россию с территории Беларуси физическими лицами различной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов, якобы для личных целей, заявили в Россельхознадзоре.

«Однако объем ввозимых в ручной клади партий не оставляет сомнений в том, что продукция предназначается для реализации на российском рынке», — рассказали в ведомстве и озвучили статистику — за неполные два месяца 2018 года Россельхознадзором пресечены попытки перемещения через российско-белорусскую границу 17 партий молочной, мясной и другой животноводческой продукции общим объемом свыше 25 тонн.

«Учитывая это, заявления белорусских коллег о строгом контроле за поставляемой в Россию продукцией, подлежат очевидному сомнению», — считают в Россельхознадзоре.

В российском ведомстве также заявили, что животноводческая продукция не единственный проблемный пункт в структуре российского импорта из Беларуси. В течение 2016−2017 годов Россельхознадзор проводил масштабную работу по подтверждению подлинности фитосанитарных сертификатов, в сопровождении которых на территорию Россию через Беларусь поступала подкарантинная продукция, попавшая под ограничения, установленные РФ.

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По результатам этой работы Россельхознадзор был вынужден ограничить поставки через Беларусь и разрешить только прямой ввоз через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы ЕАЭС, растительной продукции из 33 стран, карантинные службы которых сообщили, что не выдавали данные документы. В число таких государств вошли Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Йемен, Иордания, Конго, Нигерия, Сан-Марино, Танзания и десятки других стран.

«Стоит отметить, что у Россельхознадзора есть все основания полагать, что плодовоовощная продукция, ввозимая через Беларусь под видом происхождения этих стран, на самом деле была выращена в ЕС», — считают в ведомстве. Его представители рассказали, что проведенная Россельхознадзором в начале февраля проверка предприятий-производителей свежих яблок в Беларуси, осуществляющих поставки на территорию России в декабре 2017 года — феврале 2018 года, показала, что в хранилищах 31 хозяйств яблоки в принципе отсутствуют. В связи с этим был введен запрет на поставку яблок с этих предприятий.

В Россельхознадзоре надеются, что на предстоящей встрече с участием министерств сельского хозяйства России и Беларуси, представители ЕЭК также инициируют обсуждение вышеозначенных проблем.

Накануне экономист Ярослав Романчук отметил, что нынешняя ситуация уникальная, поскольку в нее вмешался ЕЭК, а позиция Россехознадзора – циничная.

 
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