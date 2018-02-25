Анна Гуськова: «Информация о том, что живу еще с двумя людьми в одной комнате, — жесть»

Чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане в лыжной акробатике Анна Гуськова рассказала, почему расстроилась, прочитав о своих проблемах с жильем.

— Информация о том, что живу еще с двумя людьми в одной комнате, — жесть какая-то. Неправда! — рассказала Анна в интервью TUT.BY. — Когда увидела это в прессе, у меня слезы накатывались. Очень сильно обиделась, а сейчас мне без разницы. Могу сказать, что живу с мамой в двухкомнатной квартире, у нас есть собака и кошка. Все прекрасно. Но если кто-нибудь предложит мне квартиру, то буду рада. Нужно ведь начинать жить самостоятельно, иметь свое личное пространство, чтобы хорошо восстанавливаться и настраиваться на соревновательную волну.