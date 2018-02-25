Анна Гуськова: «Информация о том, что живу еще с двумя людьми в одной комнате, — жесть»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Кобрине отлов усыпил собаку, 18 лет жившую в семье
Памерла былая старшыня партыі «Надзея» Валянціна Матусевіч
В Гродно в мусорокамере сгорел человек
Администрация Dana Mall о смерти посетительницы: «Это трагедия и для нас»
«Лукашэнка можа вярнуць павагу да мовы за адзін дзень»
Латынина: «Они чего там курят у себя в Кизлярском храме?»
«Православные меценаты» хотели доставить в Россию из Аргентины 12 чемоданов кокаина
Белорусов ждет шестидневная рабочая неделя, зато потом — четыре выходных подряд
Олимпийские атлеты из России победили в хоккейном «безобразии»
Рука Масквы: забойства ў Белавежскай пушчы
Родственники смогут посещать мам в палатах роддомов
Новый главред «СБ. Беларусь сегодня» призвал писательницу не пугать людей на ночь
Почему «враг России №1» давал интервью BBC в маске
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
За что Лукашенко назвали провидцем
«Думаю, Лукашенко можно было и более похожего найти»
Шендерович: «Они рабы, в отличие от Серебрякова»
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Родить для Лукашенко. История в трех картинках
Как Лукашенко обещал передать городу лечкомиссию «со всем оборудованием, персоналом». И чем это закончилось
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Юлия Ауг: «То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Серебряков?»
Шендерович: «Люди, которые голосуют за Сталина — они отмороженные»
Цитаты дня. Об итогах местных выборов и их последствиях
Политический анекдот дня в Рунете: про Белоснежку, Дюймовочку и Сталина
Ці выгадна ў Беларусі займацца кветкавым бізнэсам?
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
«Чаму маўчаць людзі?! Беларускамоўныя павінны праявіць салідарнасць»
Цифра дня. «Самый работящий район» Беларуси показал выдающуюся явку
Как выбирали «главных по стране»?
Чокнуться с Ермошиной
«Так выглядит бесправное и безвольное, запуганное и рьяно выслуживающееся общество»
Государственная газета обвинила китайцев в жадности, когда те не взяли предприятие с долгами
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
У ЗША выйшла кніга журналіста Сяргея Аляхновіча пра хакеіста Руслана Салея
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
«А чего у вас цены кусаются?» Карикатура
Дарья Домрачева на победном финише потеряла флаг
Прелестные участницы карнавала в Рио
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
25.02.2018
Анна Гуськова: «Информация о том, что живу еще с двумя людьми в одной комнате, — жесть»

Чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане в лыжной акробатике Анна Гуськова рассказала, почему расстроилась, прочитав о своих проблемах с жильем.

— Информация о том, что живу еще с двумя людьми в одной комнате, — жесть какая-то. Неправда! — рассказала Анна в интервью TUT.BY. —  Когда увидела это в прессе, у меня слезы накатывались. Очень сильно обиделась, а сейчас мне без разницы. Могу сказать, что живу с мамой в двухкомнатной квартире, у нас есть собака и кошка. Все прекрасно. Но если кто-нибудь предложит мне квартиру, то буду рада. Нужно ведь начинать жить самостоятельно, иметь свое личное пространство, чтобы хорошо восстанавливаться и настраиваться на соревновательную волну.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Маршрутки приостанавливают работу после введения новых правил перевозок
Как белорусы пошумели в Пхенчхане
«Отличное селфи вышло бы на фоне гор! И подпись: я у границы с Северной Кореей»
Як Дашкевіч ўзяў у амапаўца подпіс у падтрымку беларускай мовы
«В 60 лет встретимся. И я вам расскажу...»
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY