В Кобрине отлов усыпил собаку, 18 лет жившую в семье

21 февраля на улице Хвойной в Кобрине оборвалась жизнь собаки Даны. 18 лет она прожила в семье хозяев, а «ушла» как-то случайно: вышла без ошейника со двора на улицу и попалась службе отлова.

Третий день об утере любимца плачут хозяева и соседи. «Она была подругой всех детей на улице», — вздыхает жительница Кобрина Лариса Лемеза, которая стала свидетельницей работы службы отлова.

Дана. Фото хозяев

По словам Ларисы Лемезы, около 10.00 в частный сектор Кобрина, на улицу Хвойную, приехала машина ЖКХ. В тот момент старая, уже слепая собака Дана «просто сидела на улице возле калитки».

Коммунальники выстрелили — и попали в собаку дротиком со снотворным. По словам женщины, затем сотрудники службы отлова погрузили животное в автомобиль и повезли на утилизацию. Лариса Ивановна надеялась, что еще сможет спасти собаку, села в машину и поехала вслед за коммунальниками

— Помчалась. Говорю: «Отдайте мне собаку, это любимица нашей улицы». Но они позвонили начальнику — и он не разрешил отдавать. Я поехала к начальнику, мы с ним долго разговаривали, но мне собаку так и не вернули, так как я не хозяйка. Тогда я просила мне ее хотя бы показать, чтобы я могла убедиться в том, в каком она состоянии. Я надеялась, что она еще жива. Не дали.

Лариса Ивановна написала заявление в милицию с требованием провести проверку.

Хозяйка Даны Надежда в тот день была на работе. Дома был муж с 6-летним ребенком.

— Муж вышел на дорогу, увидел, что собака ушла на метров 20 от дома. Он ее позвал и пошел закрывать ворота. В это время ехала машина ЖКХ. Муж даже не подумал, что это за нашей Даной. (…) Ребенок в шоке. Мы все в трансе.

По словам Надежды, собака жила у них на участке в будке на привязи. Иногда ее выпускали погулять. Дана была неконфликтная, беспокойства соседям не доставляла. За 18 лет хозяевам никто на нее не жаловался.

— Да, она в тот день была без ошейника. Ошейник остался на цепи. Никто даже подумать не мог, что такое случится. Старенькая собака. Гуляла возле дома. Это была не просто собака, это был член семьи. На ней детвора дворовая чуть ли не каталась верхом. Все любили.

Хозяева собаки также написали обращение с требованием провести проверку, но уже в районную прокуратуру.

В Кобринском ЖКХ уверены: их сотрудники действовали в соответствии с законодательством.

— На эту собаку мы выезжали по заявке жителей. Собака без поводка, ошейника, не зарегистрированная гуляла по улице. Не во дворе, а на улице. Претензий к нам никаких нет (от правоохранительных органов. — Прим. TUT.BY), — сообщил начальник участка саночистки и благоустройства Кобринского ЖКХ Анатолий Сацык.

Лариса Лемеза говорит, что просила коммунальников показать ей заявку, которая якобы поступила от жильцов — но ей отказали.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.