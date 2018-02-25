Страна плохих отцов

Арина Холина — о том, в чем истинное предназначение мужчин.

«Почему я такая умная, а живу как дура» — это один из самых популярных тренингов, где учат, как выйти замуж. Потому что «как дура» — это без мужа. Даже если ты Нобелевский лауреат по химии и возглавляешь фармацевтический концерн. Работа — это вообще «для дур». Работу на таких тренингах советуют бросать немедленно — «это против женской кармы». У женщины с работой вообще шансов нет.

Ну вы поняли. Об этих бредо-тренингах сейчас все только и пишут — есть репортажи с места событий, повторяться не будем.

Но трагедия в том, что туда ходят отличные женщины. Привлекательные, яркие, умные, успешные. Выслушивают эту ересь. Терпят унижения (например, носки надо нюхать грязные мужские — учат так принимать мужика целиком, со всеми его дикостями).

И вопрос: почему?! Это все кажется невероятным. Знакомая красотка, прямо модель Victoria Secret, зарабатывает огромные деньги, поперлась вот на такой коучинг — и, боже, бросила работу, вышла за первое попавшееся ничтожество и, разумеется, уже разводится — как только тренинг из головы выветрился (это все в течение года).

Причин этому помешательству две.

Во-первых, всем жертвам таких курсов «изнасиловали мозг» матери. Никто не знает, зачем они (мамы) это делают, но чем более сильной, самостоятельной и красивой становится дочь — тем более агрессивно мамы убеждают их, что без мужа они ничего не значат. Поверить, что в ХХI веке не такие уж и пожилые женщины истово верят в этот маразм — трудно. Такое ощущение, что это какое-то наказание. За собственные же грехи (ну, за свою неудачную жизнь). Причем эта жизнь может быть неудачной и с мужем миллионером — и с мужем безработным. Тут вопрос отношений и счастья.

Но почему-то все забывают об отцах. Благодаря которым, собственно, мы и становимся вот такими «дурами», которые ходят на тренинги к отвратительным, сальным, одетым как сутенеры из Бобруйска мужчинкам, которые еще и всячески нас на этих сборищах унижают.

Эта знакомая, которая как модель Victoria Secret — у нее как раз отец, которому она до сих пор отчаянно пытается нравиться. А ему плевать на нее. Ну, когда она стала много зарабатывать — он проявился, начал деньги клянчить. Он не нищий, нет. Просто если есть возможность срубить деньжат на жалости — почему нет? (Прямо вот как ее коучер по отношениям.)

Подруга каждый раз выбирает мужчину, который совершенно точно будет вытирать об нее ноги. И всех этих мужчин можно отнести к типу вот того же Павла Ракова (автор «Почему я такая умная, а живу как дура») — ну, замшелое такое создание, которое упивается возможностью хамить женщинам. Ее отец приходил домой, включал телевизор, клал ноги на стол и, если мама не приносила ему ужин через минуту, устраивал дикий скандал, не вставая при этом с дивана. Надо было так тонко рассчитать, чтобы он пришел — а ужин уже готов, но при этом вот ничуть не остыл. Непременно с пылу с жару. И мама обязана была сидеть рядом с ним — даже если ей неинтересен был футбол, или что там занудное он смотрел. Причем отец еще и каждую минуту (буквально!) требовал соль, перец, сахар, соленый огурец (иногда приходилось в магазин бежать). Да, мама научилась все это сервировать, предупреждая капризы, но отец был хитрый — он требовал горячий чай вместо остывшего или, наоборот, желал разбавить его холодной водой, или хлеб был порезан слишком тонко/толсто… И это все — верхушка айсберга.

К другой приятельнице отец относился так строго, что она очень долго выбирала среди всех мужчин самого безвольного, самого тихого, самого неприметного. Вы зря думаете, что такого легко найти. Любое ничтожество с блеском устроит вам домострой — ровно на второй день знакомства. Найти реально тихого и робкого мужчину, который ни разу не обнаглеет, — большая задача. Да, это Король Жалких Личностей — но зато он не начнет тебя критиковать или обижать. В общем, это все тоже печально, потому что девушка эта — красивая и очень умная.

Я много думала о том, почему у большинства моих подруг (и подруг их подруг, и подруг подруг моих подруг) такая дрянь с мужиками и почему у меня все отлично. Не отлично в том смысле, что я вышла замуж за красивого, умного, доброго, богатого Мистера Дарси — и живу с ним долго и счастливо. Ха! Фу. Такое мне и в голову не приходило. Конечно, я встречалась и с идиотами, и с абьюзерами, и с нахалами. Но я как влюблялась (быстро и страстно) — так и расставалась, и замуж мне никогда не хотелось (несмотря на три замужества, но это тупость была), и вообще, мужчина в моей жизни — это пассажир моего самолета, я везу его из точки, А в точку Б (иногда и аварийные посадки случаются) и ни в коем случае не рассматриваю его даже как второго пилота. Я просто даю человеку шанс. Шанс сделать мою жизнь лучше. Не использовал его — до свидания.

И все это потому, что мой отец безумно меня любил. Я всегда была «папиной принцессой». Самой лучшей, красивой, талантливой, яркой. Его радостью и гордостью. И главное: гордился он мной без причины. Не за отметки, не за успехи в фигурном катании, не за внешность. Я понятия не имею, если честно, красивая я или нет — у меня нет даже подобия объективной оценки своей внешности. Потому что меня и без того очень любили. Очень сильно любили (конечно, как и многие люди, я слежу за собой, мне нравится краситься, наряжаться, я переживаю из-за возраста — но все это не мешает мне считать себя богиней любви, красоты и секса).

Отношение папы к вам — это все будущие отношения в вашей жизни. Как бы нам ни хотелось думать по-другому. Все, что думали о нас родители — это наша жизнь, и с этим придется либо смириться, либо преодолевать.

Одна из самых красивых женщин, которых я видела в своей жизни, не считала себя красивой, потому что единственное замечание, которое ее отец сделал о внешности, было такое: «Ну, тебе явно придется пробиваться умом, с твоей-то внешностью» (цитата, понятно, не идеально точная, но такой смысл). Это еще хорошо, что ей такой пластический хирург попался, который выгнал ее чуть ли не с криками. Но часть жизни она провела, изучая ринопластику и прочие операции.

Все счастливые в личной жизни девочки, которых я знаю, — они все папины любимицы. Ну, или просто у них приятные добрые отцы, которым не лень было хоть время от времени восхищаться своими дочками. Обычно с такими отцами и матери не совсем грымзы — если у женщины любящий муж, она не старается испортить жизнь другим. Она понимает, что такое счастье, и не хочет его испортить нытьем о муже и детях. Если у тебя все хорошо, ты не очень лезешь в жизнь других. Позволяешь им выбирать самим.

Но в среднем по стране ситуация жуткая. Несчастливые родители, злость и отчаяние, которые выплескиваются на детей. Как себя любить?

Мне кажется, что нам всем надо переучиваться. Вообще, как только начинается взрослая жизнь — сразу идти к психотерапевту, вот на всякий случай, чтобы понять — кто ты (я знаю, что все идут, лишь когда уже слишком поздно — сама такая, но, реально, «лучше поздно, чем никогда»).

А если сил на это все еще нет — ну, попробуйте воссоздать свой идеальный мир. Такой, где отец — добрый и мудрый, где он только и поощряет вас, только и нахваливает. Знаю, сложно представить. Но постарайтесь. В конце концов, у нас в голове — лишь образы. И даже реальные люди — все равно образы, если мы не видим их прямо сейчас. И что мать, что отец — это и настоящие люди, и в то же время символы (долго объяснять, почему так — это как раз на психотерапии постигаешь). Придумайте образ человека, который вас не обижает, не критикует, не отвергает.

А потом представьте себе мужчину, с которым вы встречаетесь (или живете), в роли вашего отца. Вот мужик ваш пришел домой и начал зудеть. Где там суп, где мои треники, что у тебя за прическа. И увидьте себя дочкой, которой то же самое говорит папа. Жуть, да? Теперь понятно, как это все обидно, как все это нестерпимо и почему этого не должно быть в вашей жизни? Может, у вас именно такой папа и был (скорее всего), но вы ведь не обязаны жить и заниматься сексом со своим отцом, так?

«Да ты дура!» — орет наш «любимчик» Павел Раков на своих «учениц». «Ты дура!» — кричал отец моей школьной подружки даже при посторонних. «Ты что, дура?» — до сих пор вопит папа моей знакомой, когда считает, что она «все делает не так» (а считает он так всегда). Все эти замечательные женщины — «ученицы», они пришли увидеть своего отца, пришли за той самой заветной дозой унижения.

У нас были плохие отцы. Мой тоже не идеальный. (Ага, считал, что в 18 лет мне надо нос переделать — спасибо, черт, за 10 лет комплексов. Не прощу!)

Но я знаю точно, что даже при разных своих недостатках мужчины должны давать нам беззаветную любовь. Все мужчины — отцы, бойфренды, мужья, сыновья, друзья. Трепетную, уважительную, восторженную любовь. Мужчины нам нужны лишь затем, чтобы делать нас счастливыми каждый божий день, — и нет другой причины для того, чтобы они были рядом.

«Самый страшный страх — что он на тебе не женится»