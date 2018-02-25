Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Гродно в мусорокамере сгорел человек
Администрация Dana Mall о смерти посетительницы: «Это трагедия и для нас»
«Лукашэнка можа вярнуць павагу да мовы за адзін дзень»
Латынина: «Они чего там курят у себя в Кизлярском храме?»
«Православные меценаты» хотели доставить в Россию из Аргентины 12 чемоданов кокаина
Минтранс об изменениях правил работы маршруток: водители без работы не останутся
Белорусов ждет шестидневная рабочая неделя, зато потом — четыре выходных подряд
Олимпийские атлеты из России победили в хоккейном «безобразии»
Пять мифов об одиночестве: неужели все так плохо?
Аргентынскі «какаін» быў дастаўлены ў Маскву на самалёце былога дырэктара ФСБ
Родственники смогут посещать мам в палатах роддомов
Обозреватель нашел в скандале с «думским сексоголиком» дополнительный позитив
Новый главред «СБ. Беларусь сегодня» призвал писательницу не пугать людей на ночь
Обложка дня. Путин – осьминог
Почему «враг России №1» давал интервью BBC в маске
Мнение. Когда ты просто тупой и жалкий преступник
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
За что Лукашенко назвали провидцем
«Думаю, Лукашенко можно было и более похожего найти»
Шендерович: «Они рабы, в отличие от Серебрякова»
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Родить для Лукашенко. История в трех картинках
Как Лукашенко обещал передать городу лечкомиссию «со всем оборудованием, персоналом». И чем это закончилось
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Юлия Ауг: «То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Серебряков?»
Шендерович: «Люди, которые голосуют за Сталина — они отмороженные»
Цитаты дня. Об итогах местных выборов и их последствиях
Политический анекдот дня в Рунете: про Белоснежку, Дюймовочку и Сталина
Ці выгадна ў Беларусі займацца кветкавым бізнэсам?
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
«Чаму маўчаць людзі?! Беларускамоўныя павінны праявіць салідарнасць»
Цифра дня. «Самый работящий район» Беларуси показал выдающуюся явку
Как выбирали «главных по стране»?
Чокнуться с Ермошиной
«Так выглядит бесправное и безвольное, запуганное и рьяно выслуживающееся общество»
Государственная газета обвинила китайцев в жадности, когда те не взяли предприятие с долгами
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
У ЗША выйшла кніга журналіста Сяргея Аляхновіча пра хакеіста Руслана Салея
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
«А чего у вас цены кусаются?» Карикатура
Дарья Домрачева на победном финише потеряла флаг
Прелестные участницы карнавала в Рио
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Зацепило!
25.02.2018
Татьяна Гусева
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси

Почему бесплатные лекарства детям до трех лет нужно отменить. Открытое письмо мамы двоих детей министру здравоохранения Валерию Малашко.

Фото polisorb.ru

Моему сыну 2 года, и, к счастью, болеет он редко. Каждый раз, когда мы обращаемся к участковому педиатру по болезни, я испытываю неловкость, напоминая врачу о наличии льготной карты на лекарства. Эта карта дает ребенку до трех лет право на бесплатные лекарства. С момента рождения сына врачи о ней не вспомнили ни разу. Никто из них не предлагал выписать лекарство по льготному рецепту. Каждый раз инициатива исходила с моей стороны.

Как реагируют на это предложение врачи? Как правило, ссылаются на перечень Минздрава и говорят, что могут выписать самые дешевые белорусские препараты: «Но вы же понимаете, они не самые эффективные».  

Лишь однажды мне удалось добиться выписки «Парацетамола» украинского производства и импортного антибиотика.  Правда, ждать пришлось  больше часа, пока врач выписала эти рецепты. Все это время мы с больным ребенком гуляли возле поликлиники.

Недавно услышала от врача, что бесплатный рецепт средства от насморка она не выпишет, потому что не положено, и вообще, «вы же пособие на ребенка получаете». Замечу, что подобная реакция была, когда врач назначила протаргол, который стоит копейки!

Судя по отзывам знакомых мам, в Минске, в отличие от Слуцка, врачи выписывают детям до трех лет большее количество препаратов, в том числе и импортных, по льготным рецептам. Говорю об этом врачу, и слышу в ответ: «Ну, так в Минске и бюджет другой».

Открываю на сайте Минздрава перечень препаратов, которые могут выписывать детям до трех лет бесплатно, и вижу в перечне антибиотики и капли для носа (нафазолин, ксилометазолин), противовирусные средства (ацикловир, ремантадин)и сиропы от кашля, лекарственные средства на основе лактобактерий, бифидумбактерий (линекс, лактобактерин, бифидумбактерин) и даже витамины (А, Д, В6, В12 и другие моновитамины).

В документе нет ни слова о том, что все эти препараты исключительно белорусского производства.

Шесть лет назад глава государства подписал указ №139,  в соответствии с которым дети в возрасте до трех лет получают лекарства бесплатно.

В документе не говорилось о том, что детям, живущие в столице, могут выписать импортные препараты, а их ровесникам, которые родились в райцентре, – только белорусские.

Тогда почему, чтобы получить то, что положено твоему ребенку по закону, нужно идти на конфликт с врачом? Мне неловко видеть, как хороший врач, который лечит моего ребенка, услышав вопрос о бесплатном лекарстве, опускает глаза.

И как тут не вспомнить слова Александра Лукашенко, который считает, что «нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси».  

Валерий Анатольевич, знаете ли вы, как выглядит карта учета льготного отпуска лекарственных средств, которую выдают в детской поликлинике мамам малышей до трех лет? Тоненький листочек бумаги, который рвется, не успеешь к нему прикоснуться.

Вот как выглядит на самом деле «беспрецедентная поддержка материнства и детства» в нашей стране.

У меня складывается впечатление, что врачам под угрозой лишения премий запретили выписывать лекарства по льготным рецептам. Чем еще можно объяснить такое поведение – я не знаю.

Лично я вижу два выхода в сложившейся ситуации:

1. Отменить льготы на лекарства для детей до трех лет – ведь фактически они не действуют. Выиграют от этого и мамы, и врачи, которым не придется конфликтовать по этому поводу.

2. Сделать так, чтобы льгота работала, и врачи сами предлагали мамам выписать препараты, которые необходимы их детям. И при этом исходили из принципа эффективности лечения, а не его дешевизны для бюджетного кармана.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:15)
Главное
«Отличное селфи вышло бы на фоне гор! И подпись: я у границы с Северной Кореей»
Як Дашкевіч ўзяў у амапаўца подпіс у падтрымку беларускай мовы
«В 60 лет встретимся. И я вам расскажу...»
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
«Долгие годы белорусы ощущали гиперопеку государства и вдруг…»
Платье недели, спровоцировавшее сексистский скандал
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY