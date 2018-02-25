Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси

Почему бесплатные лекарства детям до трех лет нужно отменить. Открытое письмо мамы двоих детей министру здравоохранения Валерию Малашко.

Фото polisorb.ru

Моему сыну 2 года, и, к счастью, болеет он редко. Каждый раз, когда мы обращаемся к участковому педиатру по болезни, я испытываю неловкость, напоминая врачу о наличии льготной карты на лекарства. Эта карта дает ребенку до трех лет право на бесплатные лекарства. С момента рождения сына врачи о ней не вспомнили ни разу. Никто из них не предлагал выписать лекарство по льготному рецепту. Каждый раз инициатива исходила с моей стороны.

Как реагируют на это предложение врачи? Как правило, ссылаются на перечень Минздрава и говорят, что могут выписать самые дешевые белорусские препараты: «Но вы же понимаете, они не самые эффективные».

Лишь однажды мне удалось добиться выписки «Парацетамола» украинского производства и импортного антибиотика. Правда, ждать пришлось больше часа, пока врач выписала эти рецепты. Все это время мы с больным ребенком гуляли возле поликлиники.

Недавно услышала от врача, что бесплатный рецепт средства от насморка она не выпишет, потому что не положено, и вообще, «вы же пособие на ребенка получаете». Замечу, что подобная реакция была, когда врач назначила протаргол, который стоит копейки!

Судя по отзывам знакомых мам, в Минске, в отличие от Слуцка, врачи выписывают детям до трех лет большее количество препаратов, в том числе и импортных, по льготным рецептам. Говорю об этом врачу, и слышу в ответ: «Ну, так в Минске и бюджет другой».

Открываю на сайте Минздрава перечень препаратов, которые могут выписывать детям до трех лет бесплатно, и вижу в перечне антибиотики и капли для носа (нафазолин, ксилометазолин), противовирусные средства (ацикловир, ремантадин)и сиропы от кашля, лекарственные средства на основе лактобактерий, бифидумбактерий (линекс, лактобактерин, бифидумбактерин) и даже витамины (А, Д, В6, В12 и другие моновитамины).

В документе нет ни слова о том, что все эти препараты исключительно белорусского производства.

Шесть лет назад глава государства подписал указ №139, в соответствии с которым дети в возрасте до трех лет получают лекарства бесплатно.

В документе не говорилось о том, что детям, живущие в столице, могут выписать импортные препараты, а их ровесникам, которые родились в райцентре, – только белорусские.

Тогда почему, чтобы получить то, что положено твоему ребенку по закону, нужно идти на конфликт с врачом? Мне неловко видеть, как хороший врач, который лечит моего ребенка, услышав вопрос о бесплатном лекарстве, опускает глаза.

И как тут не вспомнить слова Александра Лукашенко, который считает, что «нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси».

Валерий Анатольевич, знаете ли вы, как выглядит карта учета льготного отпуска лекарственных средств, которую выдают в детской поликлинике мамам малышей до трех лет? Тоненький листочек бумаги, который рвется, не успеешь к нему прикоснуться.

Вот как выглядит на самом деле «беспрецедентная поддержка материнства и детства» в нашей стране.

У меня складывается впечатление, что врачам под угрозой лишения премий запретили выписывать лекарства по льготным рецептам. Чем еще можно объяснить такое поведение – я не знаю.

Лично я вижу два выхода в сложившейся ситуации:

1. Отменить льготы на лекарства для детей до трех лет – ведь фактически они не действуют. Выиграют от этого и мамы, и врачи, которым не придется конфликтовать по этому поводу.

2. Сделать так, чтобы льгота работала, и врачи сами предлагали мамам выписать препараты, которые необходимы их детям. И при этом исходили из принципа эффективности лечения, а не его дешевизны для бюджетного кармана.