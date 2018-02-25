В Гродно в мусорокамере сгорел человек

Ночью 25 февраля в одной из многоэтажек Гродно произошла трагедия — в мусорокамере сгорел человек. Все случилось около трех часов ночи в девятиэтажке по ул. Поповича, 11.

Жильцы подъезда, где произошло ЧП, сообщили в МЧС о задымлении в помещении мусоропровода. Очевидец посреди ночи почувствовал запах гари, а когда вышел в подъезд, увидел плотное задымление. Уже внизу мужчина определил источник дыма — помещение мусоропровод, дверь в которое была закрыта изнутри, сообщает s13.

Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС взломали дверь, а внутри мусорокамеры обнаружили сильно обгоревший труп человека. По некоторой информации, погибший является работником ЖЭСа, на территории которого и произошла трагедия.

Причины пожара устанавливаются.