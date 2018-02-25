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25.02.2018
Администрация Dana Mall о смерти посетительницы: «Это трагедия и для нас»

В субботу вечером в торговом центре Dana Mall в столице умерла минчанка. Как сообщали очевидцы, девушка поскользнулась.

Смерть девушки в торговом центре Dana Mall не была вызвана ее падением, сообщили Sputnik в администрации столичного ТЦ.

В субботу вечером появилась информация о том, что в торговом центре Dana Mall скончалась молодая посетительница. По данным очевидцев, минчанка поскользнулась и ударилась головой о пол.

В администрации торгового центра корреспонденту Sputnik этот факт опровергли, отмечая, что смерть посетительницы наступила из-за недомогания.

— Это был несчастный случай. Это трагедия и для нас. Опровергаем тот факт, что сейчас в прессе пишут, что девушка поскользнулась и упала. Это категорически не так. Ей стало плохо, с нашей стороны были приняты все меры, чтобы оказать первую медицинскую помощь до прибытия бригады скорой помощи, — уточнили в администрации Dana Mall.

В торговом центре добавили, что всю информацию по поводу произошедшего, включая съемку камер наблюдения, передали в РУВД Первомайского района и Следственный комитет.

Факт недомогания посетительницы подтвердила Sputnik продавец павильона товаров для животных, напротив которого произошло ЧП.

— Ей стало плохо. Она на табуретке час сидела, а потом легла на пол. Девушки из аптеки ей помогали, пока «скорая» приехала. Реанимация не помогла, поэтому она скончалась. Была ли она беременная, не знаю. По внешним признакам — нет, — отметила собеседница агентства.

Сотрудник другого павильона торгового центра сообщил, что в субботу на месте ЧП собралось много посетителей.

— Тело пролежало около двух часов, пока милиция провела все меры. Часов в 10 ее убрали. Было очень много зевак, в основном молодежь, то ли фотографировали, то ли видео снимали, — рассказал продавец.

По факту смерти 28-летней жительницы Минска проводится проверка, рассказали агентству в управлении СК по Минску. Назначены необходимые экспертизы.

 
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