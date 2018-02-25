«Любовница сказала, что от моего мужа ей ничего не нужно»

Пять историй об изменах с хеппи-эндом.

Измена. Предательство. Эти слова звучат в семейной жизни как гром среди ясного неба. Ссоры, скандалы, упреки, обвинения, испорченная жизнь… Зачастую последствия измен именно такие. Да только не все сразу разводятся и выбрасывают вещи изменника на лестничную клетку. Найти в себе силы понять и простить — так ли это легко и есть ли счастье после адюльтера?

Можно ли простить измену мужа и с чего начинать восстановление руин брака, рассказывают женщины, пережившие измену любимого. Читайте 5 откровенных жизненных историй, где после измены одного из супругов семья воссоединилась.

Екатерина: «Он не может, он не такой!»

«Только сейчас я могу говорить об этом спокойно, без мокрых глаз и дрожащего голоса. Это мой личный путь. Без него не было бы меня сегодняшней. У меня за плечами 9 лет брака, благополучного и правильного со всех сторон — для окружающих. Старшему ребенку 8 лет, 9-й месяц второй долгожданной (мной) беременности и… развод. Мир рухнул. Пропасть.

Мы познакомились и поженились, будучи еще студентами. Вместе получили образование, продвинулись по карьере, купили квартиру-машину, растили сына, ежегодно совместно ездили в отпуска. Вырос наш социальный статус: из курсанта училища он стал начальником командного пункта полка, из студентки я стала ведущим экономистом-аналитиком в большом холдинге. В один «прекрасный» момент я поняла, что у моего супруга есть «новый интерес». Догадки и подозрения множились, но запихивались поглубже, проявляясь в претензиях, ревности, растущей злобе и обиде. Но так как я выбрала особенного, самого лучшего, убеждала себя, что он не может, он не такой!

У нас были договоренности еще во время конфетно-букетного периода, что если кто-то решит уйти, влюбится, то будет честен, признается. После очередного «закидона» супруга, которому не смогла найти объяснение и хоть как-то адекватно отреагировать в силу бушующих гормонов, я импульсивно выставила его вещи в коридор, сама же на эмоциях заявила о разводе. Мы стали мало общаться, да и в эти редкие минуты обвиняли друг друга.

Дальше как в тумане: больницы, сохранения, тяжелые роды, реанимация, претензии, скандалы, истерики, выяснения, унижения, оскорбления, ультиматумы, выписка, депрессия.

Потом 2 кошмарных недели совместного с нами проживания для якобы помощи с дочерью, его отрицания очевидного, обнаруженные переписки, обвинения, скандалы, слезы, разговоры, просьбы оставить нам с детьми жилье, просьбы самому поговорить с сыном и слезы, слезы, слезы… Что я пережила, объяснить сложно. Я сама себя сейчас вспоминаю с ужасом, сердце заходится от стыда и страха, какие мысли я допускала тогда.

Я сама себя загоняла в угол. Я хотела говорить о каждом дне своего личного ада с любым незнакомым человеком, мне кажется, если бы люди в очереди за хлебом спрашивали, почему я зареванная, я бы вываливала всем и каждому свое белье.

Это был мой способ пережить горе — раздать, как случайным попутчикам в поезде, свою проблему по частям, получить долю сочувствия, пару добрых слов, чтобы сказали, что все будет хорошо.

Полгода я постоянно плакала, искала средства к существованию. Сдала в ломбард все украшения, с сервисами вторичных продаж стала на „ты“ — вещи, свои и сына, мебель, технику. Все, что было моим личным, ушло.

Вышла на удаленную работу на полставки, когда дочери было 4 месяца, но она не спасала морально, а отбирала последние силы.

Тогда я пошла к психологу и, пройдя курс, поняла, насколько это важно — находить в жизни новые возможности для развития, удовольствия и вдохновения. А еще тогда я открыла для себя откровение — я люблю этого мужчину и хочу дать ему возможность прожить этот его личный опыт. Я оставила это «богатство» ему, с собой решив взять только свой личный жизненный урок, опыт и родившееся желание жить по-другому. Я начала свой путь с себя.

За это же время всплыло множество подробностей романа супруга, и многие вещи стали ясны, понятны и логичны. Это не уменьшило боли, это дало принятие. Мне хотелось и жалеть его, и смеяться над ним, его глупостью, наивностью, неопытностью. Потихоньку мы начали строить новые отношения. Я учусь принимать его настоящего, а не придуманного мной принца, он с удивлением наблюдает за рождением взрослой женщины. Спустя 11,5 лет брака он зовет меня «душа моя», и мы — в ожидании третьего ребенка.

Забыть и простить — это все же разные вещи. Боль от предательства очень глубока, доверие подорвано. И он это знает. Я смогла это озвучить! Я учусь говорить в семье. Я учусь просто жить. Оглядываясь на пройденный путь, понимаю: я уже стала другой, я стала ближе к себе настоящей. Я буду упорствовать и идти дальше».

Елена: «В один «прекрасный» предновогодний вечер муж просто не «приехал» из командировки»

«Начиналась наша семейная жизнь как, наверное, у всех — любовь, любовь и еще раз любовь. Жили счастливо практически без ссор. Долгожданная дочь, затем сын. Заботы и хлопоты постепенно стали занимать все больше нашего времени. После серебряной свадьбы как-то охладели мои чувства к мужу. Он перешел на другую работу — денег стало больше, а совместно проведенного времени меньше. Он, видимо, тоже утратил интерес ко мне, а может, просто отстранился, потому что чувствовал мой настрой. Стали появляться странные командировки по несколько дней с заездом на одну ночь (или день) домой. Со временем неделями не бывал дома, а даже если появлялся, то никакого интима. Я думала, что рановато «подустал» мужчина, и свыклась с ролью «соседки». Так прошло три года.

И вот в один предновогодний вечер муж не «приехал» из командировки. Я очень волновалась, постоянно звонила ему. Но на другом конце абонент был «вне доступа». Переживала, плакала, молилась. Он позвонил дочери через неделю и сообщил, что у него все хорошо и скоро будет дома. Еще через пару дней пришел, когда я дома была одна, и сообщил, что хочет жить отдельно. На мой вопрос о женщине получила утвердительный ответ. Тогда прозвучала фраза: «Не знаю, может, я и там не нужен». Сказать, что это шок — ничего не сказать. Несколько суток была просто в прострации. И тут я поняла, как люблю этого человека.

Ну что делать — того, кто хочет уйти, силой не удержать. Позвонила и попросила о встрече. При встрече благодарила за счастливо прожитые совместные годы, просила прощения за то, что была недостаточно внимательна к нему, не дарила достаточно своей любви. Сказала, что очень его люблю и если он когда-нибудь вернется, то ни словом, ни взглядом не попрекну и буду любить. Муж попросил дать ему время. Прошло около месяца (мы периодически встречались по бытовым вопросам), и он вернулся. Просил простить.

Наши отношения вышли на совсем новый уровень. Мы любим друг друга, как и во время нашей молодости, только теперь осознанно, и трепетно относимся к этому. Я бы желала своей дочери такого супруга. Было больно первый год, но отношение супруга ко мне во многом помогало пережить и забыть произошедшее. Я держу свое обещание, данное мужу.

Почему я решила сохранить отношения? Просто люблю его. Да и жили мы всегда хорошо. Ни грубого слова, ни ссор. На сегодняшний день их по пальцам одной руки пересчитать можно. Я поняла, что была очень невнимательна к супругу и, наверное, выказывала некоторое безразличие к нему. Супруг стал относиться ко мне с большей нежностью и стал тоже более внимательным. Я уверена, что такое больше не повторится».

Ирина: «Благодаря измене мужа я привела себя в форму»

«Мой муж военный, в один момент ему пришлось надолго уехать в другой город. Бросать все и мотаться по гарнизонам с маленькими детками — не вариант. Он убедил меня остаться в родном городе. Перед отъездом купили ему айфон, вот с этого-то и началась история. У меня дублировались его переписки по электронной почте. Чисто случайно я это увидела, а он даже не догадывался об этом.

Однажды я увидела, что он зарегистрировался на сайте знакомств и начал переписываться с какой-то женщиной. Я позвонила ему, решив расставить все точки над i. Мы вышли на очень откровенный разговор, как на исповеди. Он пообещал, что все мне расскажет, если я его прощу. И тут я услышала то, чего никак не ожидала.

Когда я родила вторую дочку, стала уделять ему меньше времени, не могла вместе с ним выбираться в город и отдыхать. Я ему доверяла и всегда отпускала. А он познакомился с девушкой младше меня, которая в итоге забеременела от моего супруга. Любовница сказала, что оставит ребенка, а от моего мужа ей ничего не нужно. Так он жил год, не зная, как все исправить, поэтому с радостью уехал в другой город. После этого разговора я просто отключилась и очнулась уже в больнице.

С того дня я все время плакала. В один момент я поняла, что так дальше не может продолжаться, и решила уйти в спорт. Бегала по 15 км каждый день.

Я его очень любила и люблю до сих пор. Через месяц я собрала чемодан и поехала к мужу, с детьми сейчас помогает свекровь, которая мне как мама. Сейчас я учусь жить по-новому — любить себя и не забывать о себе.

Отношение к мужу немного поменяла. Раньше я растворялась в нем, жила его карьерой и его жизнью — и потеряла себя. Понимаю, что это был мой выбор и моя ответственность.

Теперь не верю никому и рассчитываю только на себя. Он разрушил мир, в котором я жила, но реальность — она другая. Никто не безгрешен, и каждый может оступиться — так я решила и дала ему шанс. Пока живем нормально, даже счастливо. Теперь нервничает он, я благодаря этой ситуации привела себя в форму и как-то случайно стала вновь счастливой, иначе стала смотреть на жизнь, много чего изменила в себе и стала развиваться. Мужчинам не верю вообще, но ношу маску, и мне это подходит».

Юлия: «Где-то через полгода после измены у мужа произошло ЧП на работе, и он все потерял»

«Измена была со стороны мужа, но не просто измена, а еще одни отношения на стороне. Первый раз я узнала об этом, будучи беременной. Я нашла у него фото с полуобнаженной девушкой. Он врал и выкручивался, но не признавался. Тогда я стала проверять его телефон. Конечно же, там были сообщения сексуального характера от той же девушки. В то же самое время он вел себя так, как будто ничего не происходит, и говорил, что я себе все выдумала и у меня больное воображение. Будучи на последних сроках беременности и безумно его любя, я реально стала думать, что мне все кажется и что это все мои фантазии.

Когда родилась дочь, месяца через два, он решил поехать отдохнуть в Таиланд, объяснив мне, что у него стресс на работе и ему надо улететь. Его не было три недели. А у меня как раз было время подумать и решить, что делать дальше. Для себя поняла, что я его очень люблю и хочу, чтобы мой ребёнок жил в полной семье. Поэтому я вместе с ребенком при полном параде направилась в аэропорт его встречать. Как оказалось, там была целая компания наших общих друзей, которые тоже были в этой поездке вместе с женами.

Так вот, в аэропорту стою я, вся красивая, и выходит сперва она. Я уже вычислила, кто это, и была готова ее увидеть. Судя по реакции, она тоже знала, кто я такая. Муж, увидев меня, прямиком пошел ко мне. Вот в эти несколько секунд, пока он шел, в моей голове пронеслось сразу несколько сценариев моего поведения.

За пару секунд я хотела и убить его, и скандал закатить, но все-таки собралась и встретила его с улыбкой. Он, конечно, не ожидал такой реакции, но его глаза на меня не смотрели. Но там, при ней, он меня обнял, поцеловал, и мы уехали семьей, а она осталась в аэропорту. Скандал, конечно же, был, но потом — дома, главное, что она этого не увидела.

Почему я так повела себя? Во-первых, потому что для меня очень важна семья, и я решила за нее бороться, во-вторых, я хотела, чтобы у дочки была полная семья, в-третьих, я его безумно любила. Также я много думала, почему он так себя вел, зачем ему это надо было, и мне стало легче, когда я поняла, почему он так делал. Он ни разу передо мной не извинился, ни разу не признался, на эту тему всегда просто молчал.

Когда мы познакомились, он был очень обеспеченным, молодым и свободным. Конечно, молодых девушек вокруг была тьма. А тут я появилась. С одной стороны, он в меня влюбился и хотел семью, с другой стороны, не хотел терять свою свободу и женское внимание. Я поняла, что в том, что он мне изменял, была виновата не я и не наши отношения, а только его неготовность к переменам в жизни. Мы наши отношения стали строить с начала, очень сплотила дочь, он был настолько хорошим отцом, что все остальное стало понемногу отходить в сторону.

Где-то через полгода после этой ситуации у мужа произошло ЧП на работе, и он все потерял. Вообще все — деньги, бизнес. Соответственно, некоторых друзей и молодых подружек — тоже. Эта ситуация его тоже очень поменяла. Я видела, что он переосмысливает свою жизнь и окружающих. Где-то около года после измены мы были просто папа и мама для дочки, потом не спеша становились партнерами, друзьями, затем снова мужем и женой.

С того момента прошло 10 лет, у нас двое деток. Муж меня носит на руках, детей обожает, по дому помогает. В общем, не муж, а золото. Он молчит, но я вижу, что он очень ценит то, что я тогда не ушла и не бросила, когда он все потерял. Из всей этой ситуации я поняла, что измена — это не конец света. Намного страшнее, когда теряешь близких.

Человек может оступиться, может иногда принять неверное решение. Главное — жить дальше, не оборачиваясь назад. Я никогда мужу об этом не напоминаю, и мы говорим только о будущем. Мысли о повторной измене заставили меня саму поменяться. Я очень много делала для семьи и забывала о себе, теперь я много думаю и о себе. Я занялась собой: маникюры, салоны, спорт, хобби. И муж стал бояться меня потерять, теперь он меня ревнует. Я до сих пор измену не простила. Я научилась с ней жить, научилась принимать ситуацию, понимать ситуацию, но не простить».

Анастасия: «Я рыдала и хотела развода, а он говорил при этом, как сильно ее любит»

«Отношения у нас с мужем были не то чтобы плохими, скорее рутинными. Мы часто ругались, не слышали друг друга. У нас двое детей (14 и 6 лет, мальчики), в браке 15 лет. Муж познакомился с любовницей на работе — подвозил ее на такси. Однажды я заметила сообщение от нее «какие планы на вечер?», он сказал, что это постоянный клиент такси.

Потом муж стал часто «работать» по ночам, при этом денег не приносил, мол, заказов не было. Все развивалось очень быстро, и после очередного недопонимания он вспылил и сказал, что уже как неделю хочет пожить отдельно. Я стала следить за ним и «засекла» его, когда он был у нее, подкараулила его у дома.

Увидев меня, он спросил, что я там делаю. Мы сели в машину, и я совершенно спокойно спросила: «Ну что? Развод?». Сперва я была спокойна и даже хладнокровна, но потом не выдержала и разрыдалась, повторяя фразу «что же мы наделали». А он мне тогда сказал, что любит ее безумно и хочет от нее детей.

Он буквально обесценивал все наши годы и все, что у нас было. А вот когда оказалось, что у его «новенькой» гостевой брак и мужчина, который живет в Европе, мой муж написал мне ночью и предложил встретиться. И я поехала.

Мы просидели в кафе до утра, потом он поехал ко мне. Была близость, и с этого момента начались качели.

Они постоянно ругались, основной причиной было то, что она не расставалась со своим европейцем. Потом потихоньку как-то вернулся домой, но телефон прятал и выключал. Наши отношения были, мягко говоря, ужасными. Он орал, был несдержан, порывался много раз уйти, говорил, что зря сошлись. Я все тянула, мы мирились. Только не так давно все стало налаживаться, и он вроде как пришел в себя. Я изменилась, стала мудрее, уступчивее. Но могу сказать честно, что я не простила. Это не просто измена, это предательство с большой буквы!

Я думаю об этом каждый день, каждый! И, наверное, я совершила ошибку. Говорят, только из-за детей нельзя быть вместе. За время наших ссор я похудела на 10 кг, его даже бесило, что я хорошо выгляжу. Я впустила его обратно и сейчас не могу сказать, что отношения плохие. Мы оба изменились, но нет уверенности в нем никакой. Я не доверяю и не буду».