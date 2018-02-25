Латынина: «Они чего там курят у себя в Кизлярском храме?»

Юлия Латынина – о теракте в Кизляре, где исламский террорист расстрелял возле церкви женщин.

«И совершенно поразительна реакция православной церкви. Вот я цитирую Павла Каликина, это настоятель того самого Кизлярского собора, где произошел теракт. Цитирую: «В истории никогда такого не было – ни в Кизляре, ни в Дагестане, и предпосылок не было, что такое может случиться». Ребята, я чего-то перепутала? Предпосылок не было? Они чего там курят у себя в Кизлярском храме? Они не видят, что по территории Дагестана бегают исламские террористы? – заявила обозреватель в своей авторской программе «Код доступа» в эфире «Эха Москвы».

Дальше: «Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл расценивает стрельбу в дагестанском Кизляре как провокацию». Я тут несколько месяцев назад рассказывала, как в Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать двухлетнего мальчика, который погиб, когда на него упал самоубийца. И поступок этого священника был всячески одобрен его начальником митрополитом Запорожским Лукой, был всячески одобрен Москвой. Нам было объяснено, что это страшный грех – отпеть ребенка, который был крещен тоже в православной церкви, только той, которую не признает Москва; что ребенок будет в аду, ведь он крещен Киевским патриархом, его отпевать нельзя.

Вот за это они борются. Вот на воротах украинских лавр висят списки ересей, включая католицизм и уж, конечно, Киевский патриархат. Они храбро борются с младенцами, крещенными в Киевском патриархате. Но когда происходит исламский террор – это провокация? Да никогда такого не было… Да просто ни слова о том, что мы будем защищать свою христианскую веру.

Зато они призывают нас ходить на выборы или рассказывают, как плохо, если переходить на безналичный расчет».