.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Гродно в мусорокамере сгорел человек
Администрация Dana Mall о смерти посетительницы: «Это трагедия и для нас»
«Лукашэнка можа вярнуць павагу да мовы за адзін дзень»
Латынина: «Они чего там курят у себя в Кизлярском храме?»
«Православные меценаты» хотели доставить в Россию из Аргентины 12 чемоданов кокаина
Минтранс об изменениях правил работы маршруток: водители без работы не останутся
Белорусов ждет шестидневная рабочая неделя, зато потом — четыре выходных подряд
Олимпийские атлеты из России победили в хоккейном «безобразии»
Пять мифов об одиночестве: неужели все так плохо?
Аргентынскі «какаін» быў дастаўлены ў Маскву на самалёце былога дырэктара ФСБ
Родственники смогут посещать мам в палатах роддомов
Обозреватель нашел в скандале с «думским сексоголиком» дополнительный позитив
Новый главред «СБ. Беларусь сегодня» призвал писательницу не пугать людей на ночь
Обложка дня. Путин – осьминог
Почему «враг России №1» давал интервью BBC в маске
Мнение. Когда ты просто тупой и жалкий преступник
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
За что Лукашенко назвали провидцем
«Думаю, Лукашенко можно было и более похожего найти»
Шендерович: «Они рабы, в отличие от Серебрякова»
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
Калинкина: «Позиция власти проста: даже если подыхаете – подыхайте молча!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Родить для Лукашенко. История в трех картинках
Как Лукашенко обещал передать городу лечкомиссию «со всем оборудованием, персоналом». И чем это закончилось
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
Юлия Ауг: «То есть людей оскорбила простая правда, которую сказал Серебряков?»
Шендерович: «Люди, которые голосуют за Сталина — они отмороженные»
Цитаты дня. Об итогах местных выборов и их последствиях
Политический анекдот дня в Рунете: про Белоснежку, Дюймовочку и Сталина
Ці выгадна ў Беларусі займацца кветкавым бізнэсам?
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
«Чаму маўчаць людзі?! Беларускамоўныя павінны праявіць салідарнасць»
Цифра дня. «Самый работящий район» Беларуси показал выдающуюся явку
Как выбирали «главных по стране»?
Чокнуться с Ермошиной
«Так выглядит бесправное и безвольное, запуганное и рьяно выслуживающееся общество»
Государственная газета обвинила китайцев в жадности, когда те не взяли предприятие с долгами
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
У ЗША выйшла кніга журналіста Сяргея Аляхновіча пра хакеіста Руслана Салея
В Австралии спасли котентка с четырьмя ушками и одним глазом
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
«А чего у вас цены кусаются?» Карикатура
Дарья Домрачева на победном финише потеряла флаг
Прелестные участницы карнавала в Рио
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
25.02.2018
Виктор Давыдов, meduza.io
«Православные меценаты» хотели доставить в Россию из Аргентины 12 чемоданов кокаина

Спецслужбы подменили груз и отправили в самолете Патрушева.

Сотрудники аргентинских спецслужб заменяют кокаин на муку в декабре 2016 года. Фотография министерства безопасности Аргентины. Argentinaʼs Security Ministry / AFP / Scanpix / LETA

22 февраля власти Аргентины объявили об антинаркотической операции, проведенной совместно с Россией — в ходе которой была сорвана поставка 389 килограммов кокаина. Расследование началось со звонка посла РФ Виктора Коронелли в аргентинские спецслужбы: в декабре 2016 года в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе обнаружили 12 подозрительных чемоданов.

В багаже был найден кокаин, расфасованный в 360 пакетов. По информации газеты Clarin, речь шла о «чистейшем» кокаине, произведенном, предположительно, в Колумбии. Его стоимость в России оценили в 50 миллионов евро. В ночь, когда наркотик был обнаружен, его оперативно заменили на муку, чтобы успеть до появления сотрудников школы, рассказали власти Аргентины. Чемоданы оснастили GPS-датчиками.

Груз, как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, «принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения». По сообщению властей Аргентины, его зовут Али Абьянов — он вернулся в Россию летом 2016 года, не успев отправить груз.

В Аргентине доставку пытались организовать люди по имени Иван Близнюк и Александр Чикало. Близнюк был сотрудником полиции Буэнос-Айреса и был причастен к осуществлению охраны посольства России. Как пишет Clarin, именно он отвечал за транспортировку чемоданов с наркотиками в Россию и, в частности, пытался организовать для этих целей поездку в Аргентину 60 российских кадетов. Доставить чемоданы в аэропорт должен был Александр Чикало, которого Clarin называет механиком.

В итоге преступники решили отправить кокаин в Россию под видом вещей Али Абьянова — он попросил посольство прислать ему его имущество. Спецслужбы РФ и Аргентины решили организовать контролируемую доставку и использовать для транспортировки самолет официальной российской делегации. По данным The Telegraph и Clarin, речь идет про самолет Николая Патрушева — бывшего директора ФСБ, секретаря Совета безопасности России. Патрушев был в Аргентине с официальным визитом в начале декабря — он встретился с президентом страны Маурисио Макри и подписал вместе с секретарем президента по стратегическим вопросам меморандум о сотрудничестве.

9 декабря он вылетел в Россию. Через три дня Али Абьянов и его сообщники Владимир Калмыков и Иштимир Хуздамов были задержаны. В феврале 2018 года в Аргентине были арестованы Александр Чикало и Иван Близнюк.

Александр Чикало и Иван Близнюк упоминаются на сайте российского почетного консульства в Мар-дель-Плата как президент и вице-президент фонда «Mecenas Ortodoxos Rusos en Latinoamérica» (сокращенно MORAL, в переводе «Русские православные меценаты в Латинской Америке»). Название фонда встречается в сообщениях о мероприятиях в связи с 10-летием закладки в Мар-дель-Плата православного храма в 2016 году. Близнюк на сайте «Русская православная церковь в Южной Америке» назван человеком, который «оказывал и оказывает финансовую поддержку приходу».

Предполагаемый организатор преступной схемы находится в розыске. Власти Аргентины упоминают его как «сеньор К». По данным Clarin, это 50-летний российский бизнесмен по имени Андрей Ковальчук, который живет в Германии. Он якобы занимается продажей дорогих продуктов, в том числе алкоголя, икры и кофе. По неподтвержденным данным, ему уже дважды удавалось осуществить поставки кокаина в Россию из Уругвая.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
«Отличное селфи вышло бы на фоне гор! И подпись: я у границы с Северной Кореей»
Як Дашкевіч ўзяў у амапаўца подпіс у падтрымку беларускай мовы
«В 60 лет встретимся. И я вам расскажу...»
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
«Долгие годы белорусы ощущали гиперопеку государства и вдруг…»
Платье недели, спровоцировавшее сексистский скандал
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY