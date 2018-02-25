«Православные меценаты» хотели доставить в Россию из Аргентины 12 чемоданов кокаина

Спецслужбы подменили груз и отправили в самолете Патрушева.

Сотрудники аргентинских спецслужб заменяют кокаин на муку в декабре 2016 года. Фотография министерства безопасности Аргентины. Argentinaʼs Security Ministry / AFP / Scanpix / LETA

22 февраля власти Аргентины объявили об антинаркотической операции, проведенной совместно с Россией — в ходе которой была сорвана поставка 389 килограммов кокаина. Расследование началось со звонка посла РФ Виктора Коронелли в аргентинские спецслужбы: в декабре 2016 года в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе обнаружили 12 подозрительных чемоданов.

В багаже был найден кокаин, расфасованный в 360 пакетов. По информации газеты Clarin, речь шла о «чистейшем» кокаине, произведенном, предположительно, в Колумбии. Его стоимость в России оценили в 50 миллионов евро. В ночь, когда наркотик был обнаружен, его оперативно заменили на муку, чтобы успеть до появления сотрудников школы, рассказали власти Аргентины. Чемоданы оснастили GPS-датчиками.

Груз, как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, «принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения». По сообщению властей Аргентины, его зовут Али Абьянов — он вернулся в Россию летом 2016 года, не успев отправить груз.

В Аргентине доставку пытались организовать люди по имени Иван Близнюк и Александр Чикало. Близнюк был сотрудником полиции Буэнос-Айреса и был причастен к осуществлению охраны посольства России. Как пишет Clarin, именно он отвечал за транспортировку чемоданов с наркотиками в Россию и, в частности, пытался организовать для этих целей поездку в Аргентину 60 российских кадетов. Доставить чемоданы в аэропорт должен был Александр Чикало, которого Clarin называет механиком.

В итоге преступники решили отправить кокаин в Россию под видом вещей Али Абьянова — он попросил посольство прислать ему его имущество. Спецслужбы РФ и Аргентины решили организовать контролируемую доставку и использовать для транспортировки самолет официальной российской делегации. По данным The Telegraph и Clarin, речь идет про самолет Николая Патрушева — бывшего директора ФСБ, секретаря Совета безопасности России. Патрушев был в Аргентине с официальным визитом в начале декабря — он встретился с президентом страны Маурисио Макри и подписал вместе с секретарем президента по стратегическим вопросам меморандум о сотрудничестве.

9 декабря он вылетел в Россию. Через три дня Али Абьянов и его сообщники Владимир Калмыков и Иштимир Хуздамов были задержаны. В феврале 2018 года в Аргентине были арестованы Александр Чикало и Иван Близнюк.

Александр Чикало и Иван Близнюк упоминаются на сайте российского почетного консульства в Мар-дель-Плата как президент и вице-президент фонда «Mecenas Ortodoxos Rusos en Latinoamérica» (сокращенно MORAL, в переводе «Русские православные меценаты в Латинской Америке»). Название фонда встречается в сообщениях о мероприятиях в связи с 10-летием закладки в Мар-дель-Плата православного храма в 2016 году. Близнюк на сайте «Русская православная церковь в Южной Америке» назван человеком, который «оказывал и оказывает финансовую поддержку приходу».

Предполагаемый организатор преступной схемы находится в розыске. Власти Аргентины упоминают его как «сеньор К». По данным Clarin, это 50-летний российский бизнесмен по имени Андрей Ковальчук, который живет в Германии. Он якобы занимается продажей дорогих продуктов, в том числе алкоголя, икры и кофе. По неподтвержденным данным, ему уже дважды удавалось осуществить поставки кокаина в Россию из Уругвая.