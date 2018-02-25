Минтранс об изменениях правил работы маршруток: водители без работы не останутся

Обновленный закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» не оставит без работы водителей частных маршрутных такси. Главная его цель — обеспечить безопасность пассажиров.

Об этом заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко.

— Если сегодня кто-то хочет заниматься регулярными перевозками, он должен это делать в соответствии с законом. Если кто-то хочет заниматься нерегулярными перевозками, нет проблем, — занимайтесь. Это, например, перевозки автомобилями-такси. Сегодня в законе и во всех установленных государством нормативах работа частного бизнеса на перевозках приветствуется. Перевозки пассажиров строго регламентированы законодательством, от этого зависит их безопасность. Есть моменты фискального характера, но Минтранс обращает особое внимание именно на безопасность пассажиров, — приводит БЕЛТА слова Александра Шишко.

Он опроверг информацию о том, что водители частных маршруток в связи с принятием новых правил перевозок окажутся без работы.

— Они просто должны заключить договоры на регулярные перевозки на маршрутах, по которым работают. У регулярных перевозчиков есть расписание движения, маршрут, в договоре отмечены все требования, которые необходимо соблюдать, — пояснил замминистра. — Почему некоторые из них не хотят заключать договоров? Потому что требования жесткие, которые касаются, в том числе, режима труда и отдыха водителя, скоростного режима. Водитель должен работать не более 11 часов в сутки с 12-часовым перерывом на отдых. К сожалению, на нерегулярных перевозках данное условие не выполняется в полной мере.

Междугородние маршрутки обяжут отправляться с вокзалов, а водители против. Что происходит?