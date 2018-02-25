Белорусов ждет шестидневная рабочая неделя, зато потом — четыре выходных подряд

На неделе с 26 февраля по 4 марта будет шесть рабочих дней.

Субботу, 3 марта, белорусы отработают за пятницу, 9 марта. Зато на неделе с 5 по 11 марта будем отдыхать четыре дня — с четверга по воскресенье. Это первые длинные выходные в этом году. Следующие — на День независимости. В апреле-мае рабочие дни перенесли так, что отдыхать на праздники будем по три, а не по четыре дня подряд.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.