Олимпийские атлеты из России победили в хоккейном «безобразии»

25 февраля состоялся финал хоккейного турнира Олимпиады-2018.

В решающем матче сошлись сборные Олимпийских атлетов из России и Германии. Наши соседи считались безусловными фаворитами, но едва унесли ноги от немцев, сравняв счет на последней минуте основного времени. Решающая шайба была заброшена в овертайме, когда у россиян на площадке было на одного игрока больше – 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).

Из-за того, что IIHF (международная федерация хоккея) не смогла договориться с НХЛ, сильнейшая лига мира не отпустила на Олимпиаду своих игроков. Как следствие, некоторые команды привезли в Пхенчхан даже не вторые составы – это признавали в том числе российские медиа.

Бронзовый призёр Олимпиады-2002, экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов заявил «Чемпионату»:

«Вообще не шокирован победой Германии над Канадой. Я же говорил, что это Евротур (ежегодное хоккейное соревнование, состоящее из 4 турниров. Имеет невысокий статус и низкую популярность – прим.«Салідарнасці») идёт. Чему тут удивляться? Какие имена есть в сборной Канады?...

Финал Россия — Германия — этим всё сказано на этой хоккейной Олимпиаде. Если бы НХЛ приехала в Корею, вы бы могли представить себе таких финалистов? Нет, конечно… Если смотреть с профессиональной точки зрения, то это безобразие, а не турнир».

Достаточно сказать, что на предыдущую Олимпиаду немецкие хоккеисты вообще не пробились. А последний раз успех на Играх им сопутствовал в 1976 году. Тогда сборная ФРГ, одержав всего две победы (над Польшей и США), ухитрилась занять третье место. Но в той Олимпиаде вообще не участвовали Канада и Швеция.

Так что, нынешнее золото россиян сродни той бронзе немцев…

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