Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»

Почему надо бежать сдавать анализ на витамин Д и в 30 готовиться к климаксу «Комсомолке» рассказала гинеколог-эндокринолог Оксана Ледощук.

Фото Святослава Зоркого, kp.by

- Оксана Борисовна, у некоторых женщин после 40 начинается паника, они понимают, что климакс не за горами, пытаются забеременеть, желая продлить молодость...

- Да, хотят многие, но далеко не у всех получается. Есть понятие овариального резерва – это количество яйцеклеток в яичниках женщины, которые закладываются еще в утробе матери. В течение жизни это количество лишь уменьшается, оно зависит от того, как протекала беременность у матери, какой образ жизни она вела.

Например, если мать курила – а никотиновые смолы вызывают массовую гибель фолликулов – то велика вероятность того, что у дочери будет снижен овариальный резерв. По сути, курящая мама своими действиями убивает своих будущих внуков.

Чем меньше запас яйцеклеток, тем раньше наступит гипофункция яичников и климакс и тем меньше шансов стать мамой не только в 40 лет, но и намного раньше. К снижению запаса яичников могут привести также генетическая предрасположенность, инфекционные заболевания (краснуха, паротит), эндометриоз, операции на органах малого таза и яичниках, хронические инфекции половых путей (особенно хламидиоз), лечение онкологических заболеваний.

Многие девушки с раннего возраста сексуально активны. Я всегда говорю, что лучшие друзья девушек – это не бриллианты, а презервативы.

Сексуальная жизнь – это, конечно, хорошо, но количество инфекций за последние десятилетия набирает обороты. Это приводит к сильным воспалительным процессам, предраковым заболеваниям и опять-таки к снижению резерва яйцеклеток.

Есть анализ, по результатам которого мы можем сказать, какой уровень овариального резерва у той или иной пациентки: кому-то необходимо рожать уже в 20, а кто-то может отложить и до 30. Некоторым говорим прямо: откладывать, как сейчас модно, до 30-35 лет беременность не стоит, в этом возрасте ее можно и не получить.

К сожалению, есть девушки, у которых – по различным причинам – резко снижено количество яйцеклеток, и уже в раннем возрасте мы вынуждены назначать им заместительную гормонотерапию.

- Получается, климакс может наступить и в 16?

- В этом возрасте понятие «климакс» не употребляется – это преждевременная первичная недостаточность яичников. Да, есть и такие 16-20-летние девушки. И я должна озвучить пациентке информацию, как бы сложно это ни было, чтобы не вводить в заблуждение. И чтобы они решали свои репродуктивные вопросы уже с помощью донорской яйцеклетки.

«На руках маленький активный ребенок, а у мамы начинается климакс»

- Сейчас многие нацелены на образование и карьеру, а после 30-35 лет появляются у нас, потому что «не получается забеременеть». Но наилучший генетический материал расходуется до 35 лет, а оставшиеся яйцеклетки могут нести хромосомные поломки. Поэтому у многих возрастных женщин часто бывают выкидыши и замершие беременности на ранних сроках.

Во-вторых, необходимо знать, что в организме женщин существует процесс саморегуляции количества яйцеклеток. Процесс называется апоптоз – с древнегреческого «листопад» - запрограммированный организмом процесс гибели клеток. Начинается он в 27 лет, в 35 лет – резко усиливается и к 42-43 годам многие женщины практически теряют способность к беременности. Это происходит за 8-10 лет до менопаузы. Если менопауза предполагается в 53 года – в 43, скорее всего, женщина уже не сможет забеременеть.

- Поэтому женщин уже в 28 лет называли старородящими?

- В годы моей учебы в институте старородящими считались 24-летние. Когда женщины к 36-40 годам созревают – «я хочу стать мамой» – скорее всего, они уже столкнутся с проблемой наступления беременности и возможности ее вынашивания.

К нам приходит много женщин после 35 лет, которые пытаются забеременеть. И начинается поиск причин: врачи не такие, еще что-то не такое. А это качество яйцеклеток.

Недавно была на приеме женщина: поздно вышла замуж, потом они строили квартиру, потом еще что-то. Была единственная беременность, но произошел выкидыш, потому что, скорее всего, это был неполноценный эмбрион. Три неудачных ЭКО. Сейчас ей 44 года, она пришла ко мне дальше лечить бесплодие. Мне пришлось объяснить, что она находится в пременопаузе, ее яйцеклетки уже не соответствуют запросам природы, и скорее всего, если она хочет стать мамой, ей придется использовать донорскую яйцеклетку.

Да, есть женщины с очень большим резервом яйцеклеток, которые беременеют и после 40. Но их единицы, и здесь как никогда верна поговорка: готовь сани летом. Надо с молодости смотреть за здоровьем и образом жизни.

Ребенка надо не только родить, но и успеть воспитать. Родить можно и после 40, даже с очень низким запасом яйцеклеток – случайно, что называется, последний всплеск. Но кто подумал, что будет дальше?

К нам приходят такие женщины. У нее на руках активный ребенок, с которым надо прыгать и бегать, а у мамы начинается климакс с ухудшением настроения, углеводными и метаболическими нарушениями и прочими «радостями».

Исполняя свою мечту, они не подозревали, что она может обернуться проблемой… Или в 55 лет в разгаре климакс, а женщина получает подростка в переходном периоде. И начинаются конфликты отцов и детей… Да, они есть в любом возрасте, но гораздо легче их проходить в 35.

«Нехватка витамина Д приводит ко множеству заболеваний»

- Мы живем в регионе, где очень мало солнца, а нехватка солнечного витамина Д приводит ко множеству заболеваний. Рецепторы к витамину Д есть во всех органах и тканях. Его дефицит является маркером плохого состояния здоровья, тесно связан с высоким риском общей смертности, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний (в основном это рак молочной железы, рак предстательной железы и толстой кишки), дефицитом мышечной массы, ожирения, метаболического синдрома, сахарного диабета.

Недостаток витамина Д может вызывать ухудшение общего состояния и внешнего вида – угревая сыпь на коже, выпадение волос, депрессии, аутоимунные заболевания (тиреоидит, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, болезнь Крона и др.), нарушение функции яичников, снижает обмен кальция, у многих развивается остеопороз.

- Читала, что лучше небольшой недостаток витамина Д, чем его излишек – слишком уж токсичный.

- Сейчас другой подход: многочисленные исследования доказали, что токсичность витамина Д является редким явлением. Даже при максимально допустимом уровне потребления витамина Д для взрослых – 10 000 МЕ/сутки – не выявляется гиперкальциемии. К тому же мы назначаем дозы намного меньшие, с учетом показателей в крови у каждого пациента.

К сожалению, мы действительно наблюдем очень низкие показатели витамина Д у наших соотечественников – чаще всего в диапазоне от 3 до 19 нг/мл (при нижней норме – 30 нг/мл, рекомендуемая 40-60 нг/мл). Как-то пришла девушка-студентка 18 лет из Туркменистана с жалобами на сильное выпадение волос. Гормональный фон в норме, а витамин Д – 5 нг/мл. Она приехала из страны, где много солнца, туда, где его нет, плюс стресс в связи с учебой, переменой места жительства. И она за год потеряла в Беларуси все свои волосы…

Дефицит витамина Д наблюдается и у подростков, они, будто дети подземелья, в своих компьютерах и учебе. Когда я была подростком, мы тоже учились, но были более подвижными, чаще бывали на улице. Подросток с дисфункцией яичников был большой редкостью. Сейчас таких детей много, в том числе и из-за дефицита витамина Д.

Очень много тучных девочек, с избыточной массой тела, дисфункцией щитовидной железы, нарушением углеводного обмена. И именно эти девочки пополнят ряды больных сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми патологиями, бесплодием.

Чаще всего такие девочки обращаются, когда не могут забеременеть, не понимая, что их 100-140 килограммов и есть причина бесплодия. Такие женщины тяжело переносят климакс, плюс выше риск онкологии. Регулировать вес нужно с детства, пока состояние не привело к необратимому диагнозу.

«Женщины годами ходят к психологу, а надо бежать к гинекологу»

- Когда нужно начинать готовиться к климаксу?

- Мне нравится, когда женщина заранее, лет в 35-40, приходит и советуется, как легче пережить наступление климакса. С его приближением жалобы примерно одинаковые: начинается изменение менструального цикла, повышенная нервозность, депрессии, прибавка веса и циститы неясного происхождения, повышение артериального давления, тахикардии. Может заболеть все, что угодно.

Смотрим гормоны, витамин Д, обмен веществ, в том числе жировой, углеводный. Лет за 7-10 до менопаузы женщина начинает чувствовать недостаток прогестерона, который и проявляется ухудшением настроения, особенно перед месячными, может повышаться давление, нарушаться ночной сон, появиться склонность к отекам. У некоторых преобладает депрессивный фактор, немотивированная агрессия, они не понимают, что с ними – просто плохо. Начинают ходить к психотерапевту, психиатру, ходят много лет, и до нас, если дойдут, то уже в тяжелой форме климактерического синдрома…

Ближе к менопаузе начинает снижаться эстроген, который влечет нарушение менструального цикла, сухость кожи, чем меньше эстрогена – и тут прямая зависимость – тем выше холестерин. Женщина почему-то всегда уверена, что холестерин – это то, что я ем, но его уровень в крови регулируют эстрогены. Чем их меньше – тем выше плохой холестерин. В климаксе резко увеличивается количество инфарктов, инсультов, развиваются гипертонии.

Низкий уровень эстрогенов приводит к нарушению углеводного обмена. Организм видит – эстрогенов мало, и начинает накапливать жир и черпать эстрогены оттуда. Женщина округляется уже после 40 лет – организм готовится к климаксу. Женщина начинает лихорадочно бегать на фитнес, сидеть на диетах. Это хорошо, но есть законы природы, и дюймовочками в 40 быть не надо. Вспомните Людмилу Гурченко: худая женщина с низким индексом массы тела, без жировой ткани, но с остеопорозом.

Такие женщины хуже выглядят – морщины, тонкая, сухая кожа – никакой уход не поможет. Девушка за 40 должна быть аппетитной, но при этом смотреть, сколько и что она кушает, сколько двигается.

- Женщины в период климакса нередко погружаются в депрессию, из-за такого настроения, непонимания супругов порой распадаются браки. Но врачи на жалобы таких женщин отмахиваются: «А что вы хотите в вашем возрасте?»

- Я категорически против этой фразы. Я все хочу в своем возрасте! Хочу жить так же, как и жила. Более того, ведь часто это возраст пика карьеры, это мудрость. Я хочу хорошо выглядеть, хочу быть работоспособной. И мужского внимания хочется женщинам в любом возрасте…

К сожалению, у нас развит ничем не подтвержденный страх перед менопаузальной гормональной терапией (МГТ). Слово «гормон» – почти ругательное. Но гормон не равно онкология. Риск рака молочной железы при назначении МГТ минимален, это доказано.

По статистике, количество смертей женщин от сердечно-сосудистой патологии в 2015 году в Беларуси – 53 тысячи, а от рака молочной железы – 1800. Чаще к нему приведет генетика и ожирение, которое провоцирует рост лишних клеток, дефицит витамина Д.

Если женщине вовремя назначить МГТ – мы спасем ее: от сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений углеводного обмена, остеопороза, урогенитальных, депрессивных и других проблем, которые если и не излечим, то затормозим. Но нужно помнить, что здоровье женщины зависит в том числе и от ее образа жизни, питания, качественного сна и положительных эмоций.

Уролог: мужской климакс часто наступает даже раньше, чем женский!