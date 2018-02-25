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25.02.2018
В минском «Дана-молле» умерла девушка

Вечером 24 февраля в торговом центре Dana Mall умерла девушка.

Фото twitter.com/drolisa

Она лежала около аптеки на первом этаже, медики пытались ее спасти, но не смогли. Подробности случившегося пока неизвестны.

По данным TUT.BY, погибшая — 28-летняя девушка. Очевидцы рассказали о том, что на место выезжали работники скорой помощи и милиция.

По данным АТН, девушка упала и разбила голову. Обстоятельства смерти выясняются.

Kyky.org пишет, что погибшей было 20 лет, и она была беременной. Правда, это утверждение базируется только на словах одного из очевидцев. Свидетельство одной из читательниц «Нашей Нивы» этому противоречит:

— К сожалению, я стала очевидцем трагедии. Не знаю, падала ли девушка. Но она сначала сидела у туалетов, а после уже на стуле у аптеки, и говорила, что она не может дышать. Она не могла вообще ничего ответить, только что не может дышать. Фармацевт из аптеки бегала вокруг нее. Она и еще одна женщина пытались привести ее в чувства, давали нашатырь, мужчина был рядом, вызвал скорую, но она отключилась и пошла пена изо рта. Поэтому ее уложили на пол на бок, подумали, может, эпилепсия. Потом ей помогала еще одна женщина, говорила, что врач, делали ей массаж сердца и искусственное дыхание, потом у нее пошла кровь из носа пузырями. Насчет беременности я сомневаюсь, у нее сначала не было живота, он, мне кажется, вздулся, когда ей массаж сердца делали. «Скорая» приехала, начали ее реанимировать. Ей сделали все, что могли для спасения. Я со своей стороны не знаю, чем еще можно было помочь, тоже бегала вокруг и не знала, что делать. Пусть земля ей будет пухом, и прости, если не смогли помочь, — написала читательница «Нашей Нивы» в комментариях.

В диспетчерской эксплуатации Dana Mall подтвердили факт происшествия, но подробности сообщить не смогли.

 
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