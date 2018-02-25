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25.02.2018
«Долгие годы белорусы ощущали гиперопеку государства и вдруг…»

Директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик считает, что настало время поддержать безработных.

Фото Citydog

Об этом написал в своей колонке для еженедельника «Белорусы и рынок».

«Умеренное увеличение пособия по безработице не ослабит стремление людей искать работу, зато уменьшит уровень бедности в одной из самых уязвимых групп — семьях, в которых есть безработные, — полагает эксперт. — Декрет № 1 на некоторое время снял проблему «налогообложения безработных», но так и не затронул вопросы их поддержки. Более того, на пресс-конференции, посвященной выходу декрета в свет, представитель Министерства труда и социальной защиты отметил, что пересматривать размер пособия по безработице в ближайшее время не планируется.

С 1 января 2018 года пособия по безработице составляют от 20,83 до 49 руб., или от 10 до 25 % от бюджета прожиточного минимума — официальной черты бедности. Период поиска работы зарегистрированными безработными составляет около трех месяцев, а по данным обследования рабочей силы (они отражают более полную картину), около полугода.

Увеличив пособие до уровня бюджета прожиточного минимума на срок до шести месяцев, можно сгладить острые углы проблемы и при этом не ослабить стремление к поиску работы. Важно помнить, что в 2015 году Беларусь взяла на себя обязательства по достижению целей устойчивого развития, а двукратное снижение бедности является одной из них.

Цена вопроса довольно умеренная. Если фактическая безработица в Беларуси находится на уровне 5-6 % от экономически активного населения, то максимальная нагрузка на бюджет составляет менее 0,5 % от ВВП. Конечно, это не так уж мало, но в таком случае можно было бы вернуться к обсуждению вопросов сотрудничества с международными организациями и даже получить от Всемирного банка финансирование на проведение соответствующей реформы системы социальной защиты и содействия занятости населения. Когда МВФ вел переговоры по программе, он и ЕФСР даже уровень порогового значения дефицита бюджета рассчитывали без учета расходов на пособия по безработице: международные организации считают, что это важная социальная функция государства.

Отказ властей от пересмотра подхода к поддержке безработных может объясняться именно опасениями, что появится множество желающих пожить на пособие, как это происходит в странах с развитой системой страхования от безработицы. Однако, во-первых, никто не предлагает устанавливать пособие в размере 60-70 % от зарплаты на последнем месте работы на длительный срок. Пособие в 200 руб. в месяц (прожиточный минимум) на срок до полугода позволит только свести концы с концами и явно не станет веским мотивом, чтобы жить за счет государства.

Во-вторых, если остальные требования к регистрируемым безработным сохранятся, то возможностей и стимулов к тому, чтобы задержаться в статусе безработного надолго, будет еще меньше. Работа является важнейшей ценностью для белорусов, а реальная (и имеющая пределы) поддержка тех, кто рабочее место потерял, будет рассматриваться просто как добрая воля государства.

Последний аспект очень важен. Долгие годы белорусы ощущали гиперопеку: патернализм был важной частью социального контракта. Нам много лет говорили: не заботьтесь ни о чем, обо всем позаботится государство.

И вдруг три года назад оказалось, что у государства много других обязательств, мол, пора нам самим о себе позаботиться. Это неплохо: «заботу» государства надо ограничить, избыточный патернализм мешает людям раскрываться. Однако когда те, кто годами работал на государство и думал, что гарантия занятости — это не пустой звук, оказываются не только без работы, но и без минимальной социальной поддержки, это становится крайностью, которая подрывает доверие общества к властям.

Даже если государство не намерено существенно увеличивать пособие по безработице в ближайшем будущем, стоит хотя бы задать ориентиры и сообщить, когда это случится: доверие стоит таких усилий».

Александр Чубрик: «Тунеядцев» 1.0 больше нет, на их место приходит новая версия»

 
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