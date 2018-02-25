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25.02.2018
Платье недели, спровоцировавшее сексистский скандал

В Лондоне на днях прошла пресс-конференция, посвященная выходу триллера «Красный воробей». Ничто, как говорится, не предвещало, но после этого мероприятия разразился скандал.

По ходу фотосессии исполнительница главной роли Дженнифер Лоуренс вышла на балкон в платье не по сезону. Феминистки сочли это достаточным поводом, чтоб устроить скандал.

Появление легко одетой Лоуренс на улице, где в этот момент было +3, в компании изрядно утеплившихся мужчин было сочтено откровенным признаком сексизма. Причем досталось не только «шовинистическим свиньям», которые заставили бедную девушку позировать на морозе, но и самой актрисе, которую обвинили в чрезмерной любви к стяжательству: «Наверняка ей заплатили огромные деньги, чтобы она пропиарила Versace».

Лоуренс за словом в карман не полезла и отреагировала в соцсетях:

«Вау. Я даже не знаю с чего начать. «Дженнифер Лоуренс надела откровенное платье для фотосессии на морозе». Это не только смешно, я оскорблена. Вы думаете, что я могла прикрыть это потрясающее платье Versace пальто или шалью?

Я находилась на улице всего пять минут. Ради того, чтобы показать всем это платье, я бы согласилась стоять даже в сугробе. Потому что я люблю моду.

Возьмите себя в руки. Все что вы видите — это мой выбор. И если я хочу позировать полуголой на холоде, это тоже МОЙ ВЫБОР!»

Модели против феминисток: «Нелепо, когда одни женщины говорят другим, что те должны и не должны делать»

 
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