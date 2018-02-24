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Общество
24.02.2018
Клаудиа Хэммонд, ВВС
Пять мифов об одиночестве: неужели все так плохо?

Одиночество часто называют главной проблемой современного человека – утверждают, что в мире оно уже переросло в настоящую эпидемию. Но правда ли, что дела становятся все хуже?

В определенный момент жизни каждый из нас чувствует себя одиноким. Для общества это может вырасти в настоящую проблему, и кое-где уже выросло: например, в правительстве Великобритании появился новый министр – по проблемам одиночества.

Одиночество – серьезная штука, от него много бед, но одновременно его окружает немало мифов. Вот пять самых распространенных.

1) Одиночество – это изоляция от общества

Одиночество – это вовсе не то же самое, что быть одному. Одиночество – это разобщенность с окружающим миром, это чувство, что никто из окружающих не понимает тебя, и у тебя нет реальных, значимых для тебя отношений с людьми.

Изоляция может играть свою роль, но далеко не только она. Вы можете чувствовать себя одиноким в толпе – и, наоборот, можете быть абсолютно счастливы, когда рядом никого нет. (Когда Би-би-си провела исследование того, как люди отдыхают, выяснилось, что пять самых популярных видов отдыха связаны с одиночеством – не в смысле ощущения, а когда человек находится один.).

Иногда вам даже хочется побыть одному. Однако если у вас нет возможности проводить время с людьми, которые вас понимают, тут-то одиночество и обрушивается на вас.

2) В мире сейчас свирепствует эпидемия одиночества

На проблему одиночества, безусловно, стали обращать больше внимания, но это из этого не следует, что процент одиноких людей по сравнению с прошлыми годами или десятилетиями вырос.

Используя данные исследований, начиная с 1948 года, Кристина Виктор из лондонского Университета Брунеля выявила, что пропорция пожилых людей, испытывающих хроническое одиночество, остается одинаковой на протяжении последних 70 лет (от 6 до 13% признавались, что чувствуют себя одинокими всегда, либо большую часть времени).

Но правда и то, что одиноких людей все больше – просто потому, что население нашей планеты все время увеличивается. А чем больше в мире одиноких – тем больше печали.

3) Одиночество – это всегда плохо

Люди страдают от одиночества. Однако хорошо уже то, что часто такое состояние – лишь временное и далеко не всегда негативное. Оно может подавать нам сигнал о том, что пора заводить новых друзей или попытаться найти способ улучшить уже существующие отношения.

Невролог Джон Качиоппо считает, что способность чувствовать себя одинокими постепенно развилась в людях – для того чтобы нам хотелось поддерживать отношения с другими. Он сравнивает это с жаждой. Когда вам хочется пить, вы ищете воду. Когда вы одиноки, вы ищете компанию других людей.

На протяжении тысячелетий люди выживали в общинах, в сотрудничестве и взаимопомощи. Так что механизм выживания подталкивает нас к связям в обществе. Хотя одиночество обычно – временное состояние, правда и то, что когда оно переходит в хроническое, последствия могут быть тяжелыми.

Есть доказательства, что оно влияет на наше ощущение благополучия, может ухудшать сон, ведет к унынию. Это чувство может вовлечь вас в порочный круг: чем более одиноким чувствует себя человек, тем больше он сторонится общества, что в свою очередь делает его еще более одиноким.

Как показывают исследования, если человек чувствует себя одиноко, растет риск того, что год спустя он может испытать симптомы депрессии.

4) Одиночество ведет к проблемам со здоровьем

С этим мифом несколько сложнее. Вы, возможно, сталкивались со статистикой, согласно которой одиночество пагубно сказывается на здоровье: чуть ли не в три раза вырастает риск кардиозаболеваний и инсультов, у одиноких выше кровяное давление и ниже – ожидаемая продолжительность жизни.

Всё это довольно серьезно, но многие из этих исследований берут лишь небольшой временной отрезок, и мы не можем с уверенностью говорить о непременном наступлении тяжелых последствий одиночества.

Да, возможно, выпавшие из общества люди болеют с большей долей вероятности. Но так же может быть справедливо и обратное: человек попадает в ситуацию изоляции вследствие болезни, не позволяющей ему общаться с другими.

Или же одинокие люди могут попадать в статистику в качестве менее здоровых, поскольку одиночество лишает их стимула вести здоровый образ жизни.

5) Большинство пожилых людей страдает от одиночества

Люди испытывают одиночество в пожилом возрасте чаще, чем в другие периоды своей взрослой жизни. Но, как выяснила в своем обзоре научных исследований одиночества в разном возрасте Памела Куолтер из Манчестерского университета , есть и другой пик этого состояния – в пору взросления, в подростковый период.

Между тем, исследования показывают, что 50-60% пожилых людей довольно редко испытывают одиночество.

Мы все еще не так много знаем об одиночестве. Би-би-си решила помочь ученым и проводит онлайн-опрос, вопросы которого разработаны психологами из университетов Манчестера, Эксетера и Брунеля в сотрудничестве с Wellcome Collection (лондонским музеем, посвященным связям между медициной, жизнью и искусством. – Прим. переводчика).

Опрос открыт для людей из любого уголка планеты – неважно, стары вы или молоды, чувствуете себя одиноким или нет. Его цель – больше понять о дружбе, доверии и узнать о средствах от одиночества, которые действительно помогают.

 
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