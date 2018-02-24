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Экономика
24.02.2018
Илья Горин
Новая российско-белорусская «молочная война»: почему ситуация «аховая и скандальная»

Ярослав Романчук прокомментировал очередной запрет поставок в Россию белорусской молочной продукции.

Россельхознадзор с 26 февраля вводит временные ограничения на поставки молока и некоторых других видов молочной продукции из Беларуси. Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, в свою очередь, накануне уже заявил, что введение ограничений на поставки белорусского молока в Россию «грубо нарушает положение, утвержденное Советом Евразийской экономической комиссии».

Экономист Ярослав Романчук на «Примусе» комментирует, что все это значит:

– Ситуация уникальна тем, что в нее вмещалась ЕЭК, представителем которой является давно забытый Сергей Сидорский, бывший премьер-министр Беларуси.

По словам эксперта, позиция Россельхознадзора циничная:

– На мой взгляд, она является отражением ничего иного, как лоббистов молочного сектора России. Позиция прагматичная, потому что белорусская молочка является одним из самых конкурентных секторов нашей экономики.

Экономист напоминает, что в 2017-м ее экспорт в РФ составил 2 млдр.

– То есть мы видим, что сельхохпродукция в Россию – это очень серьезная товарная позиция экспорта, без которой белорусскому сельскому хозяйству и промышленности было бы сложно сводить концы с концами. И скорее всего, она бы этого не пережила.

По словам Ярослава Романчука, сегодняшняя ситуация – «аховая и скандальная». А заявление Сидорского он называет жестким:

– Если Россия наплюет на предписание ЕЭК, то будет логично продолжение разложения Евразийского экономического союза. Когда мы видим, что под давлением отраслевых российских лоббистов происходит продавливание их интересов. Понятно, что Москва и «Союз Молоко» ближе к телу правительства, чем представители молочных компаний Казахстана, Беларуси и других стран. И поэтому они так себя ведут.

Если это запрет будет введен, то будет основание для целого ряда серьезных разборок, вплоть до уровня президентов, потому что для Беларуси сельхозпродукция – это действительно серьезная экспортная позиция.    

 
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