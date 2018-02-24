Разве Собчак неубедительна?

Известный политолог подводит предварительные итоги президентской кампании одного из самых обсуждаемых кандидатов в президенты России.

Говорят, что она убедительнее смотрится в залах США, чем в провинциальных троллейбусах. Что ее поездка в Чечню — не более, чем пиар: понятно же, что Собчак там опасаться нечего. Что иск в ВС мог бы иметь более убедительную причину. Что с попыткой вовлечь правозащитника Сергея Ковалева в число своих доверенных лиц вышло как-то слишком смахивало на шоу... Зачем она идет на выборы?

А по-моему, Собчак — одна из немногих, кто более или менее честно ответил на этот вопрос. Кроме нее — еще Путин и Жириновский. Путин идет потому, что он остается, а для этого ему надо легитимироваться через выборы. Жириновский идет потому, что это его профессия, и он сказал: как профи, я обязан участвовать в соревнованиях, даже если нет никаких шансов на золотую медаль. Зачем идут все остальные, понять совершенно невозможно.

Собчак же сказала: ей надоело участвовать в пиаре, заниматься корпоративами, она хочет перейти в политику. И я ей верю.

Ну а какой у нее еще способ перейти в политику? Она договорилась с администрацией президента: прозападная либеральная «поляна», как она справедливо считает, пуста. И есть хороший шанс если не захватить целиком эту поляну, то, во всяком случае, построить там свою «виллу». Поэтому, мне кажется, ее мотивы абсолютно прозрачны.

У нее едва ли может быть другой столь удачный шанс для перехода в профессиональную политику. И она им пользуется. Она уже объяснила, что после выборов возглавит так называемую партию Нечаева. Это просто бренд, но в него, по-видимому, будут вброшены неплохие деньги и будут даны какие-то медиаресурсы.

Путину Собчак на этих выборах нужна с двумя очевидными целями.

Первая — она изображает чучело огородное, полюс зла, страшную либеральную ведьму, американского агента и врага народа, против которого все патриоты дружными рядами... В общем, весьма эффектный образ врага.

Вторая цель — выборы пусты и неинтересны, если в них нет либеральной струи. Кто еще может представить эту либеральную струю? Ну, Явлинский это уже не струя, и смотреть на это без страдания никто не может. Один раз эту игрушку играла Хакамада, другой раз — Прохоров. Сейчас роль «либерализм: кушать подано» исполняет Ксения Анатольевна. Исполняет уж точно ничуть не хуже, чем Хакамада, Прохоров или в лучшие времена Явлинский.

Интересы Собчак и Путина на данном этапе полностью совпадают. Да и дальше будут — президенту нужна системная либеральная партия. С одной стороны — как мальчик для битья и как полюс зла. С другой — чтобы показать Западу: мы демократическая страна с западными ценностями.

То есть те задачи, для решения которых Собчак призвана, она решает идеально. Причем она ведет абсолютно нормальную избирательную кампанию. И глупостей у нее уж точно ничуть не больше, чем у любого другого кандидата. Но поскольку отношение к ней крайне пристрастное и недоброжелательное (как к российским спортсменам на Олимпиаде) со всех сторон, то ее рассматривают под лупой все.

Она находится в уникальном положении — чужой среди своих: либерально-прозападная общественность никого так ненавидит и не поливает грязью, как Собчак. Либералы ее ненавидят как всегда гораздо больше, чем любого Путина, любого Жириновского и так далее.

И если рассматривать ее поступки через такую лупу, то, безусловно, это глупые, пошлые, лживые поступки. Но если рассмотреть — даже через лупу раз в десять более слабую — поведение любого из остальных кандидатов, увидим гораздо более лживые и бессмысленные поступки.

Просто к ней, повторяю, относятся с утроенным пристрастием. Ее ненавидят прежде всего в ее собственном, прозападно-демократическом стане — ну а далее везде. В общем, Собчак оказалась образом врага сразу для всех: она безопасный враг для либералов и естественный враг для патриотов... Идеальная мишень.

Естественно, как любой политик, Собчак занимается чистейшей демагогией, декларирует нереализуемые цели. Но я бы не сказал, что это абсолютная и стопроцентная ложь. Ничего подобного. Она вслух произносит то самое, что она совершенно искренне думает.

Другое дело, что она прекрасно понимает: вся эта болтовня не имеет абсолютно никакого отношения к реальности, никаким образом ее реализовать она не может по той причине, что никаких выборов нет и ни в каких выборах она не участвует. Собчак участвует в шоу, в корпоративе, в ходе которых она решает свои задачи.

Но я думаю, что она вполне может сказать себе и своему мужу, и своим друзьям следующее. Что решая эти задачи (то есть желая добиться повышения своей политической капитализации), она одновременно, если у нее будет такая возможность, разумеется, будет продвигать вот эти идеи, а отнюдь не идеи милитаристские, нацистские, шовинистические, коммунистические и так далее. Вне всякого сомнения, для нее идеи не являются главным.

Для нее главным является ее карьера, ее капитализация, ее судьба и так далее. Короче говоря, думаю, она не фанат идеи, Собчак работает на свою карьеру и на свою политическую, да и не только политическую, а и денежную, капитализацию. Но при этом она, конечно, будет стараться играть на этом поле и продвигать по мере сил вот эти идеи. Если будет выбор: сфальшивить по части идей и заработать политические очки — или ломить вперед по части идей и терять очки, — она, разумеется, выберет очки, а не идеи.

Но поле, на котором она играет, вот это. На другое поле она не перейдет. Это ее поляна. А масть — это масть. Ее уже не изменить.

Это, знаете, как в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова. Там, если помните, бухгалтер Берлага попал в сумасшедший дом — изображал вице-короля Индии. Ему сказали: слушайте, это давно не работает, у вас глупая, пошлая мания. Он засуетился и сказал: а, может, мне стать Наполеоном или Эмилем Золя? Ему ответили: нет, дорогой мой, сумасшедший не может менять манию, как носки. Если вы назвались вице-королем Индии, вы вице-королем и помрете. И это действительно так. Очень редко политики меняют масть. Уж если ты по масти либерал или государственник, то с этой мастью и останешься. В общем, масть тебе дана, масть выбрал, по масти и идешь.

Кроме того, думаю, что масть (амплуа, роль) Ксении Анатольевны вполне соответствует тому, что можно назвать словосочетанием «ее убеждения». У нее есть свои взгляды, свои представления о прекрасном. И хотя я считаю, что ее идейные взгляды не являются главным мотивом ее деятельности (да и вторым мотивом не являются), но они соответствуют в значительной степени тому, что она говорит. Чего я, кстати, не сказал бы, допустим, про остальных кандидатов.